Двоим членам преступной группировки предъявят обвинение в убийстве владельца циммеров

В понедельник, 11 сентября, двоим членам преступной группировки в округе а-Шфела будет предъявлено обвинение в убийстве 59-летнего Йоси Атара из Реховота. Преступление было совершено в городе 2 июня.

В совершении преступления подозреваются 22-летний житель Бат-Яма Е. Г. и 25-летний житель Реховота Р. Ш. Согласно версии следствия, они застрелили Атара на территории циммеров Nice Place, которыми владел покойный.

Оба подозреваемых были задержаны 9 июля. В ходе допроса выяснилось, что за несколько недель до убийства они переехали жить в циммеры Атара. В день убийства они покинули территорию циммеров и вернулись туда в районе 20:30 через дыру в заборе.

Закрыв лица, они приблизились к Атару и выстрелили в него, когда он находился спиной к ним. Совершив преступление, подозреваемые скрылись, но перед этим они вырвали систему DVD, которая записывает сигнал с камер видеонаблюдения.

За убийство каждый из подозреваемых должен был получить 50 тысяч шекелей. Но в действительности они получили лишь незначительную часть этой суммы.