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В Израиле

Общественная адвокатура: лишь треть жалоб на насильственные действия полицейских расследуется

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:24 блог версия для печати фото
Общественная адвокатура: лишь треть жалоб на насильственные действия полицейских расследуется

В 2016 году в Израиле была произведена 61.000 задержаний. Об этом говорится в отчете Общественной адвокатуры, который опубликован 10 сентября.

Согласно опубликованной информации, более чем в половине случаев задержанных освобождали без предъявления им каких-либо обвинений.

В то же время, в отчете говорится о том, что нередки случаи подачи обвинительных заключений по подозрениям, изначально не образующим состава уголовного преступления.

Отмечается также, что лишь треть жалоб на насильственные действия со стороны полицейских расследуются. В то же время было открыто 2.255 дел по нападению на полицейских и 925 дел по нападению на полицейских при отягчающих обстоятельствах.

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