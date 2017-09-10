Глава ШАБАК: "ХАМАС уже сейчас готов к вооруженному столкновению с Израилем"

Глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман ознакомил членов кабинета министров с ситуацией в области безопасности в Иудее и Самарии, а также в секторе Газа.

По словам Аргамана, ситуация в области безопасности на палестинских территориях в Иудее и Самарии характеризуется неустойчивостью, высокой чувствительностью к событиям, имеющим религиозную подоплеку, а также высокой "взрывоопасностью". Он предупредил, что угроза исходит как от организованных группировок, так и от отдельных экстремистов.

По данным ШАБАК, боевое крыло ХАМАСа в Газе и за границей, прилагают усилия для дестабилизации обстановки на Западном берегу и вкладывают значительные средства в организацию терактов против израильтян. За последний год боевым крылом ХАМАС были подготовлены десятки нападений, но большая часть терактов была предотвращена силами безопасности Израиля.

Аргаман говорил о том, что после нападения на Храмовой горе, ШАБАК зарегистрировал не только резкий рост предупреждений о готовящихся атаках, но и возросла активность "подстрекателей" в социальных сетях. Террористическая группировка использовала интернет для нагнетания обстановки с тем, чтобы "активизировать" террористов-одиночек.

По словам Аргмана, только за последние два месяца были ликвидированы около 70 небольших региональных террористических ячеек, и около 200 ячеек – были разоблачены с начала года. Таким образом, ШАБАК удалось предотвратить теракты с использованием террористов-смертников, обстрелы и похищения гражданских лиц и военнослужащих.

Касаясь ситуации в секторе Газы, глава ШАБАК заявил, что она также является нестабильной. "Тишина" на границе с палестинским анклавом является обманчивой.

По словам Аргмана, ХАМАС столкнулся с рядом стратегических проблем, которые объясняются отсутствием успехов на дипломатическом поприще, а также трудностями в решении повседневных проблем жителей Газы. В секторе Газы наблюдается серьезный инфраструктурный кризис: растет безработица, снижается производство, многие жители сектора по несколько месяцев не получают зарплаты.

Но несмотря на проблемы сектора, ХАМАС продолжает инвестировать значительные средства в подготовку к следующему военному противостоянию с Израилем.

Аргаман предупредил министров кабинета, что уже сейчас ХАМАС готов к новой войне, добавив, что в последнее время ХАМАСу удалось укрепить связи с "шиитской осью". В том числе, с помощью Ирана возводится военный форпост ХАМАС на юге Ливана.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что глава ШАБАКа также отметил, что, по данным спецслужб, в период осенних праздников ХАМАС и другие палестинские группировки активизируют попытки терактов против израильтян. Он заверил, что спецслужбы сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасность израильтян во время праздников.





