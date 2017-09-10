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В Израиле

Полиция задержала репатрианта из Украины, ехавшего на велосипеде в пьяном виде

время публикации: 13:57 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
Полиция задержала репатрианта из Украины, ехавшего на велосипеде в пьяном виде

В субботу, 9 сентября, полиция задержала молодого мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Согласно сообщению пресс-службы полиции, речь идет о 20-летнем новом репатрианте из Украины, проживающем в Тель-Авиве.

Мужчина ехал по шоссе №4, виляя между полосами. Он был задержан в районе развязки Месубим. Во время проверки полицейские почувствовали, что от велосипедиста исходит сильный запах алкоголя.

Молодой мужчина признался, что он напился, так как был в плохом настроении. Проверка на степень алкогольного опьянения показала, что количество алкоголя в его организме в четыре раза превышало допустимую норму.

Репатрианту вручили повестку в суд, а его велосипед был изъят на 30 дней.

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