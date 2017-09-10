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В Израиле

Яир Нетаниягу удалил из своего блога "антисемитскую" карикатуру

время публикации: 22:06 | последнее обновление: 22:29 блог версия для печати фото
Яир Нетаниягу удалил из своего блога "антисемитскую" карикатуру

Вечером 10 сентября Яир Нетаниягу, сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, удалил из своего блога на Facebook, карикатуру, возмутившую израильских политиков, а также лидеров еврейской общины в США. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

На карикатуре "Пищевая цепочка" были изображены американский миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр и экс-министр обороны Эхуд Барак, журналист Эльдад Янив и бывший завхоз резиденции главы правительства Мени Нафтали. Каждый из изображенных тянулся к висящей перед ним приманке: Барак - за долларовой купюрой, Янив - за избирательным бюллетенем, Нафтали - за едой. "Дирижировал" всем этим - Сорос.

Израильские СМИ отмечали, что Яир использовал карикатурный образ еврея, созданный антисемитской пропагандой.

Когда известные израильские политики раскритиковали его поступок, он вступил с ними в горячую перепалку.

В США карикатуру, опубликованную сыном израильского главы правительства, приветствовали активисты "Ку-клукс-клана".

Сайт "Мако" утверждает, что удалить карикатуру Яира Нетаниягу вынудило то, что его поступок возмутил членов еврейской общины США, в частности, людей, которые хорошо относятся к его отцу. Они потребовали от Яира удалить антисемитскую карикатуру и принести извинения.



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