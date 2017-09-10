Яир Нетаниягу удалил из своего блога "антисемитскую" карикатуру

Вечером 10 сентября Яир Нетаниягу, сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, удалил из своего блога на Facebook, карикатуру, возмутившую израильских политиков, а также лидеров еврейской общины в США. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

На карикатуре "Пищевая цепочка" были изображены американский миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр и экс-министр обороны Эхуд Барак, журналист Эльдад Янив и бывший завхоз резиденции главы правительства Мени Нафтали. Каждый из изображенных тянулся к висящей перед ним приманке: Барак - за долларовой купюрой, Янив - за избирательным бюллетенем, Нафтали - за едой. "Дирижировал" всем этим - Сорос.

Израильские СМИ отмечали, что Яир использовал карикатурный образ еврея, созданный антисемитской пропагандой.

Когда известные израильские политики раскритиковали его поступок, он вступил с ними в горячую перепалку.

В США карикатуру, опубликованную сыном израильского главы правительства, приветствовали активисты "Ку-клукс-клана".

Сайт "Мако" утверждает, что удалить карикатуру Яира Нетаниягу вынудило то, что его поступок возмутил членов еврейской общины США, в частности, людей, которые хорошо относятся к его отцу. Они потребовали от Яира удалить антисемитскую карикатуру и принести извинения.





