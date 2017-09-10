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В Израиле

Эхуд Барак против Яира Нетаниягу: "Оплатить ему психиатра"

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:58 блог версия для печати фото
Яир Нетаниягу и Эхуд Барак

Карикатура, которую опубликовал в своем аккаунте в социальной сети facebook сын главы правительства Яир Нетаниягу, вызвала острую критику среди израильских политиков.

На карикатуре изображены Эхуд Барак, Джордж Сорос, Эльдад Янив и Мени Нафтали. Карикатура озаглавлена "пищевая цепь".

В ответ Эхуд Барак написал в своем микроблоге twitter: "Мальчик слышит такое дома? Это генетическое или индивидуальное душевное заболевание? Как бы то ни было, стоит ему спонсировать психиатра, а не водителя и охранника".

После этого Яир Нетаниягу опубликовал новый пост в facebook: "Я очень надеюсь, что Эхуд Барак не писал статус обо мне, сидя в Бостоне, в перерыве между двумя сомнительными сделками. Надеюсь, что он не был пьян, выпив слишком много виски (насколько я помню, с ним это случается). Пришло время обратиться за помощью к гериатру, Эхуд".

На карикатуру, опубликованную сыном премьер-министра, обратил внимание и праворадикальный активист в США Дэвид Дьюк. "Сын Нетаниягу опубликовал карикатуру, в которой содержится намек на то, что Сорос сосредоточил в своих руках власть над миром", - написал Дьюк.

Глава партии "Авода" Ави Габай заявил: "Особенно грустным является день, когда в доме главы правительства еврейского государства публикуется карикатура, с содержанием которой согласен один из лидеров "Ку-клукс-клана".



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