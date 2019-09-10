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10 сентября 2019 г.
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В Израиле

Нетаниягу заявил о планах по аннексии Иорданской долины

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
Нетаниягу заявил о планах по аннексии Иорданской долины
Нетаниягу заявил о планах по аннексии Иорданской долины
Нетаниягу заявил о планах по аннексии Иорданской долины

Во вторник, 10 сентября, глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением о намерении вскоре после выборов провести закон об аннексии Иорданской долины.

Выступление главы правительства перемежалось предвыборной агитацией. В частности, Нетаниягу заявил, что свое обещание он сможет выполнить только в случае, если партия "Ликуд" победит на предстоящих парламентских выборах и ему будет поручено сформировать правительство.

Биньямин Нетаниягу говорил, что распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину призвано обеспечить безопасность Израиля.

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Вторник, 10 сентября 2019 г.
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