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10 сентября 2019 г.
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В Израиле

Предвыборный опрос остановлен из-за попытки повлиять на его результаты

время публикации: 11:22 | последнее обновление: 11:37 блог версия для печати фото
Предвыборный опрос остановлен из-за попытки повлиять на его результаты

Предвыборный опрос остановлен из-за попытки повлиять на его результаты недопустимыми методами.

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