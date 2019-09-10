Предвыборный опрос остановлен из-за попытки повлиять на его результаты недопустимыми методами.
10 сентября 2019 г.
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Предвыборный опрос остановлен из-за попытки повлиять на его результаты
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 сентября 2019 г.
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов
Вторник, 10 сентября 2019 г.
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