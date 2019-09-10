Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов

До выборов в Кнессет 22-го созыва осталась одна неделя. На финише предвыборной кампании редакция NEWSru.co.il проводит еще один опрос о политических предпочтениях нашей аудитории.

На этот раз мы рассчитываем не только узнать, каких взглядов придерживаются наши читатели и за какие партии предпочитают голосовать, но и то, как зависит выбор от пола, возраста, дохода. Кроме того, опрос покажет, насколько отличаются политические предпочтения репатриантов последних лет от предпочтений аудитории в целом.

Помимо прочего, вам будет предложено выбрать лучшего, на ваш взгляд, премьер-министра, министра обороны, министра просвещения, министра финансов, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра транспорта, министра здравоохранения.

Напомним, что для участия в выборах ЦИК зарегистрировал 32 партии и блока, но партия "Зеут" выбыла из предвыборной гонки. Общенациональные опросы показывают примерно равные шансы партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд" на получение наибольшего числа мандатов, а также – что ни право-религиозный, ни лево-центристский блок не могут сформировать коалицию без партии "Наш дом Израиль".

В связи с тем, что в ходе предыдущего опроса о политических предпочтениях сторонники одной из партий попытались повлиять на результаты недопустимыми методами, редакция NEWSru.co.il на этот раз не показывала проголосовавшим промежуточные результаты.

Примерно в 11:00, через час после начала голосования, была замечена активная попытка "накрутить" результаты в пользу одной из партий. Опрос был остановлен. Мы вскоре опубликуем данные опроса на тот момент, когда попыток повлиять на результаты недопустимыми методами еще замечено не было.

Повторные выборы 2019: политические предпочтения

