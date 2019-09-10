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10 сентября 2019 г.
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В Израиле

Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до повторных выборов

До выборов в Кнессет 22-го созыва осталась одна неделя. На финише предвыборной кампании редакция NEWSru.co.il проводит еще один опрос о политических предпочтениях нашей аудитории.

На этот раз мы рассчитываем не только узнать, каких взглядов придерживаются наши читатели и за какие партии предпочитают голосовать, но и то, как зависит выбор от пола, возраста, дохода. Кроме того, опрос покажет, насколько отличаются политические предпочтения репатриантов последних лет от предпочтений аудитории в целом.

Помимо прочего, вам будет предложено выбрать лучшего, на ваш взгляд, премьер-министра, министра обороны, министра просвещения, министра финансов, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра транспорта, министра здравоохранения.

Напомним, что для участия в выборах ЦИК зарегистрировал 32 партии и блока, но партия "Зеут" выбыла из предвыборной гонки. Общенациональные опросы показывают примерно равные шансы партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд" на получение наибольшего числа мандатов, а также – что ни право-религиозный, ни лево-центристский блок не могут сформировать коалицию без партии "Наш дом Израиль".

В связи с тем, что в ходе предыдущего опроса о политических предпочтениях сторонники одной из партий попытались повлиять на результаты недопустимыми методами, редакция NEWSru.co.il на этот раз не показывала проголосовавшим промежуточные результаты.

Примерно в 11:00, через час после начала голосования, была замечена активная попытка "накрутить" результаты в пользу одной из партий. Опрос был остановлен. Мы вскоре опубликуем данные опроса на тот момент, когда попыток повлиять на результаты недопустимыми методами еще замечено не было.

Повторные выборы 2019: политические предпочтения

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Вторник, 10 сентября 2019 г.
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