"Синема-Сити" уже этим вечером откроется после пожара

Пожарной службе потребовалось несколько часов, чтобы справиться с пожаром в торгово-развлекательном комплексе "Синема-Сити", расположенном на перекрестке Глилот.

Администрация обещает открыть двери комплекса для посетителей к 19:30.

Согласно данным предварительного расследования, пожар начался с возгорания в мусоросборнике, откуда густой черный дым поднялся в рестораны комплекса.

Все посетители и работники "Синема-Сити" были эвакуированы. В результате пожара пострадали три человека. Все они получили легкие отравления продуктами горения.