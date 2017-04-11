11 апреля 2017 г.
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В Израиле

"Синема-Сити" уже этим вечером откроется после пожара

время публикации: 18:44 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
"Синема-Сити" уже этим вечером откроется после пожара

Пожарной службе потребовалось несколько часов, чтобы справиться с пожаром в торгово-развлекательном комплексе "Синема-Сити", расположенном на перекрестке Глилот.

Администрация обещает открыть двери комплекса для посетителей к 19:30.

Согласно данным предварительного расследования, пожар начался с возгорания в мусоросборнике, откуда густой черный дым поднялся в рестораны комплекса.

Все посетители и работники "Синема-Сити" были эвакуированы. В результате пожара пострадали три человека. Все они получили легкие отравления продуктами горения.

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Пожар в "Синема-Сити": пострадали три человека







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