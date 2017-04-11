Серьезные аварии на дорогах страны: один человек погиб, один – в критическом состоянии

На шоссе № 40, на участке между мошавом Кидрон и аэродромом Тель-Ноф, 26-летний водитель не справился с управлением квадроциклом и перевернулся. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Каплан". Позднее врачи сообщили, что усилия по спасению жизни мужчине не увенчались успехом, и он скончался.

На шоссе № 436, недалеко от перекрестка Гиват-Зеэв автомобиль сбил 16-летнего пешехода. Юноша получил серьезные травмы и был доставлен в больницу "Адаса Ар-Цофим". По словам врачей, существует серьезная угроза для жизни юноши.

Обе аварии произошли с интервалом менее часа. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.