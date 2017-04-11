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В Израиле

В первый день Песаха в Израиле зафиксированы три серьезных ДТП, четыре человека травмированы

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото

До полудня во вторник, 11 апреля, в первый день праздника Песах, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о трех ДТП, в результате которых пострадали четыре человека.

Около Ашкелона в результате столкновения транспортных средств травмы средней тяжести получили двое молодых мужчин, примерно 20-25 лет. Они были доставлены в больницу "Барзилай".

На 90-й трассе около Рош-Пины опрокинулся мотоцикл, ехавший на высокой скорости. 18-летний юноша получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу "Зив" в Цфате.

В районе горы Кармель, около Хайфы, перевернулся мотоцикл. 46-летний мужчина с травмами средней тяжести был доставлен в больницу "Рамбам".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2017 г.
ДТП на дорогах Израиля: пострадали два человека







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