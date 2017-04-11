Прогноз погоды на 11 апреля: повышение температуры до уровня выше среднесезонной

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 апреля, температура воздуха будет значительно выше, чем вчера, особенно в центральных и восточных районах, и выше среднесезонной. Местами возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 19-23, в Эйлате – 23-32. В Беэр-Шеве – 18-29, в Мицпе-Рамоне – 19-27, на побережье Мертвого моря – 26-32, в Ашкелоне – 17-23, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-30, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-240 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 25 км/ч).

В среду утром и днем будет жарко и сухо, шарав, пыльная буря на юге, вечером начнутся дожди (в основном, на востоке и юге страны), которые усилятся ночью. В четверг жара спадет, ожидаются дожди, временами с грозами. В пятницу температура опустится до уровня ниже среднесезонной, временами дожди на севере и в центре.