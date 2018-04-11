Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев

В среду, 11 апреля, с церемонии на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" начались в Израиле торжественные мероприятия, посвященные Дню Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки.

На церемонии в "Яд ва-Шем" присутствовал президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, председатель Высшего суда справедливости Эстер Хают. С площади вели трансляции все израильские телеканалы и государственные радиостанции.

В своем выступлении на церемонии глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к Ирану с предупреждением: "Не испытывайте терпение Израиля", а также к народу этой страны: "Вашим врагом является не Израиль, а деспотичный режим. Когда нынешний режим падет, наши народы вновь смогут жить в мире".

Глава правительства также добавил: "События последних дней показывают, что на каждое поколение возлагается миссия противостоять злу и агрессии. Нет поколения, у которого не было бы подобной миссии. И беда тем, кто попытаются от нее уклониться. Мы видели свастику на флагах участников беспорядков в секторе Газы, мы видели сирийских детей, погибших от химического оружия. Один важный урок извлекли мы из Холокоста: если не дать отпор злу, оно быстро распространится и будет угрожать всему миру".

Мемориальный факел поднял председатель Совета "Яд ва-Шем" раввин Исраэль Меир Лау. Шесть человек, переживших Катастрофу, зажгли шесть факелов в память о шести миллионах погибших.

В это же время началась торжественная церемония в Центре изучения истории Катастрофы "Масуа". После этого по всей стране пройдут мероприятия "Воспоминания в гостиной". Люди, пережившие Катастрофу, расскажут слушателям истории своей жизни. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие не менее полумиллиона человек.

В четверг, 12 апреля, в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. Вскоре после этого в Иерусалиме начнется церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. Венки будут возложены также в учебных заведениях, общественных организациях и на военных базах.

В 11:00 часов в шатре "Изкор" и в Кнессете начнется традиционное мероприятие "У каждого человека есть имя", на котором будут зачитываться имена погибших в Холокосте. В Кнессете церемония пройдет при участии спикера парламента Юлия Эдельштейна.

В 13:00 начнется официальная церемония памяти в шатре "Изкор".

В 17:30 в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" состоится церемония молодежных организаций.

Завершатся мероприятия 12 апреля в 19:45 церемонией в кибуце Лохамей а-гетаот.

12 апреля в Польше состоится 30-й Марш жизни. Трехкилометровый путь из Освенцима в Биркенау пройдут более 12 тысяч человек из 51 страны, в том числе школьники. В Марше примут участие президент государства Реувен Ривлин, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх и глава Совета мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Исраэль Меир Лау.