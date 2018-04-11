Юлий Эдельштейн в интервью NEWSru.co.il: "Предотвращена политизация государственной церемонии"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн пришли к соглашению о порядке церемонии Дня независимости на Горе Герцля в Иерусалиме.

Эта договоренность положила конец длительному конфликту между председателем парламента и главой правительства. В интервью NEWSru.co.il Юлий Эдельштейн прокомментировал итоги кризиса и прояснил свою позицию.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон.

"Прежде всего, хочу сказать, что я очень рад, что все завершилось компромиссом, приемлемым для всех. Это были очень непростые недели. Речь идет об одной из наиболее популярных церемоний, и в последние дни ко мне обращалось немало людей, просто просивших найти разрешение кризису и прийти к соглашению. Я очень рад, что нам удалось добиться взаимопонимания с премьер-министром, что мы, как говорится, пожали друг другу руки и разногласия остались позади", – сказал Юлий Эдельштейн.

Он добавил, что удовлетворен достигнутым компромиссом. "Собственно говоря, я этот компромисс и предложил, тем более, что есть и прецеденты – в прошлом году отмечалось 50-летие воссоединения Иерусалима, и мэр города Нир Баркат вместе со мной зажигал праздничный факел. Поэтому совершенно естественно, что премьер-министр придет на церемонию, зажжет факел, скажет несколько слов, как говорят все, кто зажигают факелы. Все, чего я пытался добиться, и этого по счастью добиться удалось – это деполитизации церемонии. Нужно все время помнить, что шар круглый. У меня нет никакой проблемы слушать премьер-министра, которого я поддерживаю и за которого голосую. Но я думаю о том, что чувствовал бы, если бы после подписания соглашений Осло на церемонии Дня независимости выступал бы покойный Рабин и говорил о мире. Или если бы после одностороннего отступления из Газы, на церемонии выступал бы Шарон. Я бы не чувствовал, что это моя церемония и мой День независимости".

Спикер Кнессета заявил, что возражал не против участия премьер-министра в церемонии, а только против выступления главы правительства: "Все публикации о том, что "Эдельштейн ненавидит Нетаниягу", о том, что я якобы угрожал бойкотировать церемонию, если туда придет премьер-министр, не имеют ничего общего с действительностью. Церемония проходит не у меня дома. Я не только не решаю кто придет на церемонию, а кто нет, я не имею полномочий вмешиваться в этот вопрос. Есть фигуры, относящиеся к главному представительскому корпусу (סגל א) – такие, как президент государства, премьер-министр, глава Верховного суда, бывшие премьер-министры, бывшие президенты. Они не нуждаются в том, чтобы Кнессет разрешил им участвовать в церемониях. Они автоматически приглашены на любую государственную церемонию и, уж конечно, на церемонию Дня независимости".

Юлий Эдельштейн добавил, что разногласия возникли в тот момент, когда на повестку дня было вынесено предложение дать премьер-министру возможность выступать на этой церемонии: "Премьер-министр возглавляет правительство, правительство опирается на коалицию. Коалиция представляет, скажем, 60% населения страны. А что с остальными? Именно поэтому на этой церемонии выступает спикер Кнессета, так как он, в отличие от премьер-министра, представляет всех. Такой была логика этой церемонии всегда, и я очень рад, что ее удалось сохранить".

Председатель Кнессета отметил, что ему неизвестно, кому именно принадлежала идея дать премьер-министру возможность выступать на церемонии: самому Биньямину Нетаниягу или министру по делам культуры и спорта Мири Регев. "Вероятно, это было по согласованию. В любом случае, форма, в которой это предложение было подано, не могла быть приемлема. Не в первый раз премьер-министры пытаются получить возможность выступать на этой церемонии. Всякий раз эти проверки шли через спикера Кнессета, и заканчивались за кулисами. На сей раз все было сделано совсем иначе: созвали правительственную комиссию по символике и церемониям, приняли решение, что на церемонии будут выступать четыре человека и сообщили об этом Кнессету. Это было совершенно неприемлемо, и я очень резко дал это понять всем", – говорит Эдельштейн.

В то же время, спикер Кнессета заявил, что разногласия были не из-за формы, а из-за самой идеи о том, что Нетаниягу будет выступать: "Я не хотел, не готов был допустить, чтобы люди, смотревшие церемонию по телевидению, получили бы очередную порцию политических речей. Неслучайно сразу после того, как появилось предложение о том, что на церемонии выступит премьер-министр, в оппозиции потребовали предоставить слово (лидеру оппозиции) Ицхаку Герцогу. Так церемония превратилась бы в политическое мероприятие. Допустить это было нельзя".

Председатель парламента подчеркнул, что дискуссия по поводу церемонии никак не связана с происходящим в политической системе, в "Ликуде" в частности. "Большинство министров и депутатов воздерживались от однозначных заявлений по этому поводу. Все просили найти компромисс. То же самое касается ведущих партийных активистов", – сказал спикер Кнессета. Он добавил, что нынешний кризис не имел ничего общего с критикой в адрес премьер-министра, которая была им озвучена и опубликована радиостанцией "Кан Бет".

"Я совершенно не стесняюсь сказанного и не отказываюсь от своих слов, хоть мы и имеем дело с беспрецедентной ситуацией, когда журналисты записывают и публикуют цитаты из разговора, объявленного off record. У меня не было личных нападок на премьер-министра, я не сказал ничего личного, а в остальном мы, слава Богу, не Северная Корея, и можно критиковать всех, в том числе товарищей по партии, в том числе премьер-министра", – резюмировал Юлий Эдельштейн.





