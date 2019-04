Начинается финальный этап лунной миссии израильского аппарата "Берешит"

Вечером в четверг, 11 апреля, израильский космический аппарат "Берешит" должен совершить посадку на поверхность Луны. Если миссия будет осуществлена успешно, Израиль станет четвертой страной в мире (после США, СССР и Китая), осуществившей посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли. Причем отметим, что запуск "Берешит" – самая дешевая из подобных миссий.

Как сообщают компании SpaceIL и IAI, финальный этап миссии начнется примерно в 21:15 по израильскому времени: "Берешит" должен в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Предположительно, посадка будет осуществлена около 23:00.

Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривает научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Напомним, что 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны. Аппарат был "пойман" гравитационным полем Луны, началась подготовка к посадке. 5 апреля SpaceIL опубликовал снимки обратной стороны Луны, сделанные аппаратом "Берешит" на удалении около 470 км от лунной поверхности.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY