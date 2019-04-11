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В Израиле

Начинается финальный этап лунной миссии израильского аппарата "Берешит"

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Начинается финальный этап лунной миссии израильского аппарата "Берешит"
Начинается финальный этап лунной миссии израильского аппарата "Берешит"
Начинается финальный этап лунной миссии израильского аппарата "Берешит"

Вечером в четверг, 11 апреля, израильский космический аппарат "Берешит" должен совершить посадку на поверхность Луны. Если миссия будет осуществлена успешно, Израиль станет четвертой страной в мире (после США, СССР и Китая), осуществившей посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли. Причем отметим, что запуск "Берешит" – самая дешевая из подобных миссий.

Как сообщают компании SpaceIL и IAI, финальный этап миссии начнется примерно в 21:15 по израильскому времени: "Берешит" должен в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Предположительно, посадка будет осуществлена около 23:00.

Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривает научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Напомним, что 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны. Аппарат был "пойман" гравитационным полем Луны, началась подготовка к посадке. 5 апреля SpaceIL опубликовал снимки обратной стороны Луны, сделанные аппаратом "Берешит" на удалении около 470 км от лунной поверхности.

Лунный аппарат "Берешит" был запущен с мыса Канаверал 22 февраля.

18 февраля Александр Фридман – главный системный инженер проекта SpaceIl, ответственный за все операции спутника "Берешит" после запуска – в интервью радиостанции КАН РЭКА пояснял, после вывода на околоземную орбиту "Берешит" должен будет "своими силами... постепенно подниматься, поймать Луну, когда она будет недалеко от нас, встретиться с Луной и после этого – крутиться вокруг Луны, постепенно спускаться", а затем осуществит посадку на лунную поверхность. "Основная наша миссия не научная. Основная наша миссия – вызвать интерес у школьников к изучению наук, таких как математика, физика и других", – пояснял Фридман. Речь идет о так называемом "Эффекте Аполло": после триумфального полета американцев на Луну полвека назад на космическом корабле Apollo 11 был резкий всплеск интереса к точным и естественным наукам в США.

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность". Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 апреля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2019 г.
"Берешит" совершил первый успешный маневр на орбите Луны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2019 г.
Израильский аппарат "Берешит" на орбите Луны, посадка намечена на 11 апреля
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Запуск первого израильского лунного аппарата. Рассказывает системный инженер Александр Фридман





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