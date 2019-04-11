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В Израиле

Перед самой посадкой была утрачена связь с "Берешит". Аппарат разбился

время публикации: 22:32 | последнее обновление: 23:20 блог версия для печати фото
Перед самой посадкой была утрачена связь с "Берешит". Возможно, аппарат разбился
Перед самой посадкой была утрачена связь с "Берешит"
Перед самой посадкой была утрачена связь с "Берешит"

За несколько секунд до посадки аппарата "Берешит" на поверхность Луны возникла непредвиденная ситуация: связь с аппаратом была потеряна.

Двигатели аппарата должны были отключиться на высоте пяти метров, чтобы аппарат опустился на поверхность Луны под силой собственной тяжести, но главный двигатель отключился раньше.

"В настоящее время у нас есть проблема с одним из приборов управления, который показывает направление аппарата. У нас пропала связь, - сообщили из диспетчерской, когда аппарат находился на высоте 120 метров. - Ситуация выглядит нехорошо. Мы без основного двигателя, мы теряем высоту. У нас большая потеря высоты", - после этого специалисты сообщили, что аппарат, по всей видимости, разбился.

Перед тем, как упасть на поверхность спутника, "Берешит" переслал в ЦУП свое последнее "сэлфи" на фоне Луны.

Специалисты SpaceIL и IAI по-прежнему пытаются восстановить связь с аппаратом. Вместе с тем представители SpaceIL и IAI объявили, что миссия не увенчалась успехом.

Израиль не стал четвертой страной в мире, осуществившей посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли, но стал седьмой страной, достигшей Луны.

Стоит отметить, что запуск "Берешит" был самой дешевой из подобных миссий.



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