Завершен подсчет "солдатских" голосов: Беннет и Шакед требуют пересчета

Завершился подсчет так называемых "двойных конвертов", поданных на выборах в Кнессет 21-го созыва.

После завершения подсчета обнаружилось противоречие между числом посчитанных и внесенных в компьютер голосов и тем, что фигурирует на сайте Центральной избирательной комиссии.

В настоящий момент, идет перепроверка данных. Это противоречие порождает слухи по поводу судьбы партии "А-Ямин а-Хадаш". По данным, опубликованным на сайте ЦИК, партия проходит в Кнессет, набирая 3,26% голосов. Источники в комиссии утверждают, что Беннет и Шакед получили 3,21% голосов, и им не хватает около 1000 голосов для прохождения в Кнессет.

В партии "А-Ямин а-Хадаш" требуют пересчета голосов, утверждая, что происходят "странные вещи".

По утверждению источников в партии, их наблюдателям не предоставили возможность присутствовать при последнем этапе подсчета голосов. Бывший член ЦИК Иегуда Авидан заявил, что "представители партий не присутствуют при подсчете".

До начала подсчета "голосов в двойных конвертах" результаты выборов были такими: "Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" не проходили электоральный барьер. Таким образом, партии право-религиозного блока набирали 65 мандатов (из 120).

Вечером 10 апреля ЦИК приступил к подсчету голосов в так называемых "двойных конвертах", поданных военнослужащими, заключенными и дипломатами, а также теми, кто голосовал не по месту жительства.

Подсчет "солдатских" голосов (их значительно больше, чем голосов заключенных и дипломатов) может изменить ситуацию в пользу "А-Ямин а-Хадаш" и привести к изменению общей картины. Отметим, что военнослужащие голосовали в основном за "Ликуд", "Кахоль Лаван" и "Зеут". Однако их поддержки недостаточно для прохождения партии Моше Фейглина в Кнессет. В то же время их голоса приблизили к "порогу" партию Беннета и Шакед.

Текущие результаты публикуются на сайте ЦИК.

Окончательные итоги выборов станут известны позже.





