18+
11 апреля 2019 г.
«Евровидение-
2019»: чем так похожи песни представителей Израиля и Албании?
Почему арабам надоело ходить на выборы
Что спасет Европу — мосты или стены?
Почему левые будут и впредь проигрывать
Помощник рассказал о состоянии Жванецкого
O верных приметах скорого развода
5 факторов, которые негативно влияют на печень
Кто живет в квартирах умерших артистов
Сергей Лавров сблизил Ближний Восток
Стойте справа, проходите слева?
Выборы в Кнессет для Нетаниягу важнее мира
Надежда на перемены: арабская партия - за Израиль
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:07 Подсчет "солдатских" голосов: по текущим данным партия "А-Ямин а-Хадаш" в Кнессете
05:51 Прогноз погоды на 11 апреля: небольшое повышение температуры, малооблачно
23:13 Попытка теракта возле Джинсафут: нет пострадавших
22:58 Возле Ган-Явне автомобиль врезался в лошадей
22:55 Йоав Галант извинился перед левыми за "впитанное ими наследие Сталина и Ленина"
21:52 Кайзлер признался, что скрытые камеры на арабских избирательных участках установило его PR-агентство
21:14 В пустующем здании в Нешере обнаружен мертвым неизвестный мужчина
20:50 Арье Дери добиваться лишения гражданства израильского араба, состоящего в ИГ
20:03 Лидеры "Кахоль Лаван" пообещали из оппозиции отравить жизнь "Ликуду"
19:37 В Рахате годовалый ребенок едва не погиб в ведре с бытовой химией
Загрузка...
В Израиле

Подсчет "солдатских" голосов: по текущим данным партия "А-Ямин а-Хадаш" в Кнессете

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:15 блог версия для печати

Вечером 10 апреля ЦИК приступил к подсчету голосов в так называемых "двойных конвертах", поданных военнослужащими, заключенными и дипломатами, а также теми, кто голосовал не по месту жительства.

До начала подсчета "голосов в двойных конвертах" результаты выборов оставались стабильными: "Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" не проходили электоральный барьер.

Таким образом, партии право-религиозного блока набирали 65 мандатов (из 120).

Очевидно, что подсчет "солдатских" голосов (их значительно больше, чем голосов заключенных и дипломатов) может изменить картину в пользу "А-Ямин а-Хадаш" и привести к тому, что арабский блок РААМ-БАЛАД не пройдет в Кнессет.

По состоянию на утро 11 апреля, подсчитаны примерно 170.000 голосов в "двойных конвертах". Судя по текущим данным, партия "А-Ямин а-Хадаш" под руководством Нафтали Беннета и Айелет Шакед все же с трудом преодолевает электоральный барьер (3,25%) и получает 4 мандата в Кнессете.

Отметим, что военнослужащие голосовали в основном за "Ликуд", "Кахоль Лаван" и "Зеут" (однако их поддержки недостаточно для прохождения партии Моше Фейглина в Кнессет).

Пока неясна судьба арабского блока РААМ-БАЛАД, получившего много голосов заключенных израильских тюрем.

Окончательные итоги выборов станут известны позже.

Текущие результаты публикуются на сайте ЦИК.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2019 г.
Подсчитаны 99,86% голосов. Вскрываются "двойные конверты"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2019 г.
Беннет: "Солдаты решат, где я продолжу сражаться за благо государства"





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 11 апреля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019