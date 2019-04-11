Подсчет "солдатских" голосов: по текущим данным партия "А-Ямин а-Хадаш" в Кнессете

Вечером 10 апреля ЦИК приступил к подсчету голосов в так называемых "двойных конвертах", поданных военнослужащими, заключенными и дипломатами, а также теми, кто голосовал не по месту жительства.

До начала подсчета "голосов в двойных конвертах" результаты выборов оставались стабильными: "Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" не проходили электоральный барьер.

Таким образом, партии право-религиозного блока набирали 65 мандатов (из 120).

Очевидно, что подсчет "солдатских" голосов (их значительно больше, чем голосов заключенных и дипломатов) может изменить картину в пользу "А-Ямин а-Хадаш" и привести к тому, что арабский блок РААМ-БАЛАД не пройдет в Кнессет.

По состоянию на утро 11 апреля, подсчитаны примерно 170.000 голосов в "двойных конвертах". Судя по текущим данным, партия "А-Ямин а-Хадаш" под руководством Нафтали Беннета и Айелет Шакед все же с трудом преодолевает электоральный барьер (3,25%) и получает 4 мандата в Кнессете.

Отметим, что военнослужащие голосовали в основном за "Ликуд", "Кахоль Лаван" и "Зеут" (однако их поддержки недостаточно для прохождения партии Моше Фейглина в Кнессет).

Пока неясна судьба арабского блока РААМ-БАЛАД, получившего много голосов заключенных израильских тюрем.

Окончательные итоги выборов станут известны позже.

Текущие результаты публикуются на сайте ЦИК.





