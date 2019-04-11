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11 апреля 2019 г.
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В Израиле

Выборы: официальных итогов нет, есть новые данные по мандатам

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:30 блог версия для печати фото
Выборы: официальных итогов нет, есть новые данные по мандатам
Выборы: официальных итогов нет, есть новые данные по мандатам
Выборы: официальных итогов нет, есть новые данные по мандатам

Идет второй день после проведения досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва. Но официальные окончательные результаты до сих пор не опубликованы.

В первой половине дня 11 апреля был завершен подсчет так называемых "двойных конвертов", поданных военнослужащими, заключенными и дипломатами, а также теми, кто голосовал не по месту жительства. В общей сложности это более 200.000 голосов.

Ранее были опубликованы предварительные результаты, на основании обработки данных по избирательным участкам на местах (более 4,2 миллионов голосов).

До начала подсчета "голосов в двойных конвертах" результаты выборов были такими: "Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" не проходили электоральный барьер.

После завершения подсчета "двойных конвертов" на сайте ЦИК появились данные, позволяющие предположить, что партия "А-Ямин а-Хадаш" с трудом преодолевает электоральный барьер, набирая более 3,25% голосов. Но ЦИК эту информацию опроверг. Было объявлено, что результаты уточняются.

Партия "А-Ямин а-Хадаш" потребовала пересчета голосов. Ее поддержала партия "Ихуд Леуми", входящая в блок "Ихуд Мифлагот а-Ямин".

В четверг после полудня представители ЦИК позвонили главе партии "Кулану" Моше Кахлону и сообщили, что после подсчета "двойных конвертов" партия получила пятый мандат. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет". Пятое место в предвыборном списке "Кулану" занимает Тали Плоскова.

По неофициальным сведениям, "Ликуд" также получил дополнительный мандат и набирает 36. "Яадут а-Тора" и "Ихуд мифлагот а-ямин" теряют по мандату и набирают соответственно семь и четыре. Партия "А-Ямин а-Хадаш", судя по уточненным данным, не проходит электоральный барьер.

В настоящий момент продолжается рутинная проверка точности подсчета "двойных конвертов". Результаты будут опубликованы в ближайшие часы.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2019 г.
СМИ: партия "Кулану" получила пятый мандат, Тали Плоскова проходит в Кнессет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2019 г.
Гидеон Саар в комментарии для NEWSru.co.il: "Ожидаю назначения на министерскую должность"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2019 г.
Смотрич поддержал требование Беннета и Шакед о пересчете голосов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2019 г.
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Четверг, 11 апреля 2019 г.
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