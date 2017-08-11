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В Израиле

Свидетельства из публичного дома: 20-30 клиентов за смену

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Свидетельства из публичного дома: 20-30 клиентов за смену

В пятницу, 11 августа, газета "Гаарец" опубликовала статью Веред Ли и Ревиталь Ховель, посвященную публичному дому, располагавшемуся на улице Ицхак Саде, 36, в южной части Тель-Авива. Он действовал с октября 2013 года до сентября 2016 года и был одним из крупнейших в Израиле.

В статье приводятся свидетельские показания одной из проституток, проработавшей в этом заведении восемь месяцев. Аси (вымышленное имя) рассказывает об атмосфере угроз и давления и сравнивает это место с гестапо.

На рабочем месте необходимо было находиться с шести вечера до шести-семи утра. При этом в течение смены запрещалось выходить из комнаты. На обслуживание каждого клиента выделялось полчаса. За смену получалось 20-30 клиентов. Клиенты платили по 250 шекелей, сто из которых зарабатывала проститутка, а 150 – заведение. Если проститутки опаздывали на работу, то им платили меньше.

Публичным домом на улице Ицхак Саде руководила 39-летняя Ной Хадад, которой уже предъявлено обвинение в сутенерстве. Всего же по этому делу были поданы обвинительные заключения против 10 человек, восемь из них женщины. В статье подчеркивается, что увеличивается количество женщин, руководящих публичными домами.

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