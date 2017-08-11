Водителям "Эгеда" будут повышать зарплату за каждый год стажа

В пятницу, 11 августа, было достигнуто соглашение по поводу прав сотрудников автобусной компании "Эгед". Об этом сообщает пресс-служба Всеизраильской федерации профсоюзов "Гистадрута".

В соглашении устанавливается механизм повышения зарплат водителей. В течение многих лет зарплата водителей в сфере общественного транспорта составляла 32 шекеля в час. В прошлом году она повысилась до 39 шекелей. Согласно зарплатной таблице "Эгед", за каждый год стажа зарплата будет увеличиваться на 1%.

Также предусмотрено повышение зарплаты для административных и хозяйственных работников компании.

По словам председателя "Гистадрута" Ави Нисанкорена, это соглашение "изменит лицо общественного транспорта в Израиле".