11 августа 2017 г.
Илья Резник крестился
Макияж полезен для мозга
Олешко ушел с Первого канала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:02 Водителям "Эгеда" будут повышать зарплату за каждый год стажа
11:40 Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии
11:10 Внимание, розыск: пропал Самуэль Мизрахи из Бат-Яма
10:53 Свидетельства из публичного дома: 20-30 клиентов за смену
10:38 Установлен очередной рекорд в аэропорту Бен-Гурион: почти 98 тысяч пассажиров в сутки
08:46 Стрельба в Лоде: ранена 27-летняя женщина
08:02 Опрос "Маарива": Саар во главе "Ликуда" приведет правый блок к власти
07:56 "Девушки" ХАМАСа вновь пытаются выведывать секретные сведения через соцсети
07:18 Израиль, Иордания и ПА проведут совместные учения спасательных служб
06:54 Директор IT-отдела "Маген Давид Адом": "Наша цель – обыграть время"
В Израиле

Водителям "Эгеда" будут повышать зарплату за каждый год стажа

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
Водителям "Эгеда" будут повышать зарплату за каждый год стажа

В пятницу, 11 августа, было достигнуто соглашение по поводу прав сотрудников автобусной компании "Эгед". Об этом сообщает пресс-служба Всеизраильской федерации профсоюзов "Гистадрута".

В соглашении устанавливается механизм повышения зарплат водителей. В течение многих лет зарплата водителей в сфере общественного транспорта составляла 32 шекеля в час. В прошлом году она повысилась до 39 шекелей. Согласно зарплатной таблице "Эгед", за каждый год стажа зарплата будет увеличиваться на 1%.

Также предусмотрено повышение зарплаты для административных и хозяйственных работников компании.

По словам председателя "Гистадрута" Ави Нисанкорена, это соглашение "изменит лицо общественного транспорта в Израиле".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 31 июля 2017 г.
"Эгед" заплатит пассажиру 4 тысячи шекелей компенсации за регулярные опоздания
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 июля 2017 г.
Компания "Эгед" увеличила размер премий для новых водителей до 20.000 шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 мая 2017 г.
"Эгед" увольняет водителя, назвавшего арабских коллег террористами и убийцами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
Отстранен от работы водитель "Эгеда", выгнавший из автобуса юношу с синдромом Дауна







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 11 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017