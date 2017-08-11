"Девушки" ХАМАСа вновь пытаются выведывать секретные сведения через соцсети

Возобновились попытки установления контактов с военнослужащими израильской армии через социальные сети под видом дружеского или романтического общения, сообщает сайт 0404.

В публикации говорится об одном из случаев, когда "девушка" пыталась выведать информацию, общаясь с военнослужащим ЦАХАЛа в одной из групп, объединяющих в соцсетях молодых людей. Сначала задавались вопросы личного характера, затем "собеседница" стала интересоваться ситуацией на военной базе и другими подробностями, связанными со службой солдата. Беседа была прервана, когда военнослужащий заподозрил неладное.

На эту публикацию сайта 0404 обратило внимание палестинское агентство Maan.

В январе этого года пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о выявлении не менее 16 фальшивых профилей "девушек", которые использовались террористической организацией ХАМАС для установления контактов с израильскими военнослужащими и попыток выведать у них секретную информацию. Кроме того, в личном общении предпринимались попытки отправки вредоносных кодов на мобильные телефоны военнослужащих с целью хищения информации.





