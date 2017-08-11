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В Израиле

В Хайфе умер Исраэль Криштал, старейший житель планеты

время публикации: 18:44 | последнее обновление: 19:03 блог версия для печати фото
В Хайфе умер Исраэль Криштал, старейший житель планеты

11 августа в Хайфе скончался 113-летний Исраэль Криштал. В прошлом году он был признан старейшим жителем планеты и занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Криштал родился 15 сентября 1903 года в религиозной еврейской семье в Российской империи. Во время Первой мировой войны его отец погиб на фронте. В возрасте 15 лет Исраэль перебрался в Польшу, где жили его родственники. Он работал на семейной кондитерской фабрике в Лодзи. В 1928 году юноша женился, и у него появились двое детей.

В 1940 году, когда город был захвачен фашистами, он вместе с остальными евреями был помещен в гетто, но и там продолжал держать лавку сладостей. Возможно, конфеты, шоколад и леденцы спасли ему жизнь. Позднее он вспоминал: гетто пустело, его соседей отправляли в концлагеря, а он с семьей оставался в магазине. Немцам нравились его сладости, и они набивали самыми лучшими конфетами свои карманы.

Но в 1944 году, когда был получен приказ ликвидировать гетто, дети Исраэля Криштала были убиты, а он вместе с женой был отправлен в Освенцим. В 1945 году, после освобождения из концлагеря, он узнал, что его жена погибла. Будущий долгожитель тогда весил 33 килограмма.



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