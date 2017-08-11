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В Израиле

Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии
Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии
Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии

Утром в пятницу, 11 августа, в Израиль вернулась группа израильских специалистов, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Македонии. В делегацию входили 22 человека: сотрудники полиции, пожарные, летчики компании "Хим-Нир" и техники компании "Эльбит".

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, в общей сложности специализированные израильские пожарные самолеты совершили в Македонии 42 вылета для тушения лесных пожаров, проведя в воздухе во время таких вылетов около 40 часов и сбросив примерно 120 тысяч литров материалов для тушения пламени. Во многих случаях такие операции проводились в непосредственной близости от населенных пунктов.

Пожарным пришлось действовать в сложных погодных условиях. Температура воздуха в эти дни в Македонии составляла около 40 градусов по Цельсию.

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