Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии

Утром в пятницу, 11 августа, в Израиль вернулась группа израильских специалистов, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Македонии. В делегацию входили 22 человека: сотрудники полиции, пожарные, летчики компании "Хим-Нир" и техники компании "Эльбит".

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, в общей сложности специализированные израильские пожарные самолеты совершили в Македонии 42 вылета для тушения лесных пожаров, проведя в воздухе во время таких вылетов около 40 часов и сбросив примерно 120 тысяч литров материалов для тушения пламени. Во многих случаях такие операции проводились в непосредственной близости от населенных пунктов.

Пожарным пришлось действовать в сложных погодных условиях. Температура воздуха в эти дни в Македонии составляла около 40 градусов по Цельсию.