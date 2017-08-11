Директор IT-отдела "Маген Давид Адом": "Наша цель – обыграть время"

Около десяти месяцев назад служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) выпустила приложение для смартфонов под названием "My MDA". С помощью этого бесплатного приложения любой житель Израиля может вызвать "неотложку" одним нажатием, система тут же передаст диспетчеру координаты потерпевшего. Кроме того, это приложение дает возможность посылать в центр МАДА фото и видео.

Программа была разработана отделом информационных технологий МАДА, который находится в Национальном центре службы скорой помощи "Маген Давид Адом" в Кирьят-Оно.

По словам директора отдела информационных технологий МАДА Идо Розенблата, приложение "My MDA" уникально. Оно доступно на шести языках (иврит, английский, арабский, французский, русский, амхарский), и звонок переводится дежурному, говорящему на языке пользователя. В том случае, если этот дежурный отсутствует, в систему встроен автоматический переводчик.

При желании можно добавить данные о медицинской истории пользователя. При этом они хранятся на сервере и не будут доступны в случае кражи телефона.

Также можно отметить, что пользователь является слабослышащим, глухим или немым человеком, и тогда общение с дежурным диспетчером будет вестись по переписке.

По словам Розенблата, приложение "My MDA" постоянно обновляется и совершенствуется на основании личного опыта парамедиков.

"Все сотрудники штаб-квартиры являются медицинскими работниками. Мало того, мы регулярно работаем на "скорой", чтобы сохранить квалификацию. Например, недавно я участвовал в эвакуации на вертолете мужчины, машина которого перевернулась на юге страны. Пострадавший получил травму головы. Кроме того, в том месте, где произошла авария, не было интернета. И в приложении, благодаря этому парню, появилась новая возможность – в случае отсутствия интернета, но наличия сотовой связи, при звонке 101 телефон автоматически отправляет СМС с координатами звонящего. Парня, кстати, спасли", – рассказывает Идо.

Поскольку "My MDA", как и все остальное программное обеспечение МАДА, разрабатывается штатными специалистами, работающими в штаб-квартире "Маген Давид Адом" в Кирьят-Оно, все обновления внедряются и проверяются в работе моментально.

Еще одна полезная возможность, которую предоставляет это приложение, –возможность вызвать "неотложку" для близкого человека. И это, конечно, тоже основано на личном опыте. "Моя бабушка, царствие ей небесное, – рассказывает Идо, – тяжело болела. И у нее была филлипинская сиделка. И когда бабушке нужна была "скорая", а нужна она была ей часто, сиделка звонила не по 101, а мне. А я уже, в свою очередь, звонил 101".

По словам начальника отдела IT, система МАДА, за последние годы значительно сократившая время реагирования на звонки и время прибытия первой помощи пострадавшему, уникальна.

Если раньше на звонок 101 могли ответить через 40 секунд, то теперь максимальное время реагирования – 4 секунды.

Надо отметить, что на звонки 101 и по "My MDA" отвечают не просто телефонные диспетчеры, а медицинские работники, которые могут и вызвать звонящему "скорую", и проинструктировать по медицинским вопросам. Вместе с "телефонистами" в каждом телефонном центре "Маген Давид Адом", а таких центров девять, дежурят парамедик и врач. На экран парамедика каждая машина "скорой помощи" может передать все показатели пациента – например, ЭКГ.

Идо подчеркивает, что "Маген Давид Адом" – национальная организация, у которой есть централизованное управление и единая система. Все ресурсы организации – как человеческие, так и административные, – принадлежат национальному управлению МАДА, а не округам (таких округов 11). Это гарантирует бесперебойную работу всех систем службы.

В "Маген Давид Адом" также компьютеризирован процесс распределения пациентов по больницам.

"Это очень важно. Два месяца назад наша машина приехала в Гиват-Йоав под Тверией. 90-летний мужчина с подозрением на инсульт. Наши сотрудники открывают приложение и проверяют, где в данный момент свободно нужное оборудование и есть нужный специалист. Программа показывает, что в Хайфе. Они вызывают вертолет из "Пории". Через полчаса пациент в "Рамбаме", и выписывается оттуда без малейшего повреждения мозга. И не важно, сколько ему лет", – рассказывает Розенблат.

Еще одна "революция" в МАДА произошла в январе 2016 года, когда с помощью волонтеров служба "Маген Давид Адом" значительно сократила время, которое требуется на проведение процедуры пациенту искусственного дыхания. В 80% случаев процедура делается пациенту в течение трех минут с момента вызова. Это стало возможным благодаря тому, что в МАДА призвали всех врачей, медсестер, бывших армейских фельдшеров и других медицинских работников скачать приложение под названием "Цватим" ("команды"), которая позволяет вызвать кого-то из них в том случае, если рядом кому-то нужно провести искусственную вентилляцию легких. То есть, если вы врач или медсестра, и вашему соседу по лестничной клетке стало плохо и он вызвал "неотложку", вам позвонят и попросят начать делать пациенту искусственное дыхание, пока "скорая" едет. Это так называемые Life Guardians.

Помимо этого, существуют First Responders. Это добровольцы МАДА (их около 7 тысяч человек), которые прошли подготовку по оказанию первой помощи и у которых при себе всегда есть необходимое оборудование. Они сами выбирают, когда и в каких случаях их можно "поднимать" (это тоже делается с помощью специального приложения).

"Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы к пациенту как можно скорее приехали нужные медики и как можно быстрее отвезли пациента в нужную больницу", – объясняет Идо.

Как правило, к вызвавшему "неотложку" человеку отправляют самую ближайшую машину или мотоциклиста. Всего в распоряжении "Маген Давид Адом" около 1000 "амбулансов" (белые автомобили) и "скорых" для проведения реанимационных процедур (желтые автомобили) и около 500 мотоциклов. Мотоциклы "скорой помощи" также бывают "обычными" и для реанимации. Отправляют тех, кто свободен и кто находится ближе всего к месту происшествия, а потом "ориентируются по ситуации", как объясняет Идо.

По словам Розенблата, вся система работы "Маген Давид Адом" была пересмотрена после Второй ливанской войны, когда стало понятно, что служба скорой помощи плохо ориентирована на работу в чрезвычайных ситуациях.

Всего в МАДА есть около 30 тысяч добровольцев. По словам Розенблата, подавляющее большинство сотрудников "Маген Давид Адом" начинали с того, что пришли в службу добровольцами, часто в подростковом возрасте.

"Это как вирус. Стоит один раз спасти человеку жизнь, и ты уже никогда без этого не сможешь", – говорят парамедики.

Материал подготовила Алла Гаврилова