11 августа 2017 г.
последняя новость: 06:04
Илья Резник крестился
Макияж полезен для мозга
Олешко ушел с Первого канала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:51 ДТП на 5-й трассе, пострадал мотоциклист
05:45 Прогноз погоды на 11 августа: малооблачно и жарко
00:45 Шоссе номер 395 перекрывают в связи с проведением инфраструктурных работ
00:03 Беспорядки в Самарии, ранены семь палестинских арабов
23:24 ДТП на трассе номер 1, пострадали десять человек
22:42 Жители Сильвана утверждают, что водитель-еврей совершил наезд на арабских детей
22:22 Лицман и Кахлон подписали акт о переводе "продленок" на здоровое питание
21:16 У 6-летнего ребенка остановилось сердце после укуса гадюки
20:01 Задержаны пятеро жителей Хеврона, готовивших теракт в Иерусалиме
19:42 В больнице "Сорока" скончался 5-летний мальчик, забытый в машине
В Израиле

Прогноз погоды на 11 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:45 | последнее обновление: 05:45 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 11 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 11 августа, будет малооблачно и жарко. Температура незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 31-41. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник ожидается небольшое повышение температуры.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 11 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017