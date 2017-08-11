Прогноз погоды на 11 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 11 августа, будет малооблачно и жарко. Температура незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 31-41. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник ожидается небольшое повышение температуры.