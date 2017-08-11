Внимание, розыск: пропал Самуэль Мизрахи из Бат-Яма

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 41-летнего Самуэля Мизрахи из Бат-Яма. Последний раз его видели днем 10 августа на улице А-Невиим в Бат-Яме.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, худощавого телосложения. Может находиться за рулем автомобиля Hyundai серебристого цвета (регистрационный номер 62 426 37). Не исключено, что уехал в районе Кирьят-Оно.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Самуэля Мизрахи, обратиться в полицию по телефону 03-5555222 или по телефону 100.