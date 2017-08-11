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Опрос "Маарива": Саар во главе "Ликуда" приведет правый блок к власти

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:13 блог версия для печати фото
Опрос "Маарива": Саар во главе "Ликуда" приведет правый блок к власти

Согласно опросу общественного мнения, проведенному институтом "Панелс политикс" по заказу газеты "Маарив", если бы выборы состоялись сегодня, "Ликуд" сохранил бы лидирующие позиции, набрав 25 мандатов.

Партия "Еш Атид" заняла бы второе место с 21 мандатом, "Сионистский лагерь" набрал бы 16 мандатов, "Байт Иегуди" – 12 мандатов, Объединенный арабский список – 11 мандатов, "Кулану" – 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, НДИ – 7 мандатов, МЕРЕЦ – 6 мандатов, а ШАС – 5 мандатов.

Опрос также показал, что "Ликуд" во главе с Гидоном Сааром набрал бы на 1 мандат больше, чем во главе с Биньямином Нетаниягу. При этом по два мандата "Ликуда" ушли бы к "Байт Иегуди" и к НДИ, а "Ликуд" отобрал бы два мандата у "Кулану" и 5 – у "Еш Атид", существенно упрочив позиции право-религиозного блока и гарантировав ему нахождение у власти.

Нафтали Беннет во главе "Ликуда" набрал бы 37 мандатов, однако при этом ликвидировал бы "Байт Иегуди". Слияние "Ликуда" с "Кулану" под руководством Моше Кахлона дало бы объединенной партии 34 мандата, а слияние с НДИ под руководством Авигдора Либермана – 32 мандата.

Если Биньямин Нетаниягу не будет бороться за власть, самым предпочтительным кандидатом на пост премьера является Саар, которому предпочтение отдали 38% респондентов в целом и 41% голосовавших за правые партии. Среди правых его обгоняет по популярности Нафтали Беннет (42%), однако в целом его в роли премьера могут представить только 26% респондентов.

Среди правых избирателей также пользуются доверием министр внутренней безопасности Гилад Эрдан (32%), министр финансов Моше Кахлон и министр юстиции Айелет Шакед (по 29%).

Опрос института Смита, проведенный по заказу Jerusalem Post, дает партии "Ликуд" 27 мандатов. "Сионистский лагерь" получает 20 мандатов, "Еш Атид" – 19, объединенный арабский список – 12, "Байт Иегуди" – 10, "Кулану" – 8, НДИ – 7, "Яадут а-Тора" – 7, ШАС – 5, МЕРЕЦ – 5.

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