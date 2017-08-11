Израиль, Иордания и ПА проведут совместные учения спасательных служб

С 22 по 26 октября в Израиле и Иордании пройдут крупные учения спасательных служб, в которых примут участие Иордания, Палестинская автономия, Франция, Испания, Хорватия и Италия.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", на учениях будет отрабатываться международное и региональное сотрудничество при тушении лесных пожаров, обрушении зданий и экологических катастрофах.

Иордания пришлет на учения два вертолета "Супер Пума", 60 спасателей, 40 пожарных машин и 15 медицинских бригад. От ПА в учениях будут участвовать 15 спасателей и 40 пожарных машин. Европейские участники учений пришлют пожарные самолеты, медицинские бригады и группы спасателей.

В Израиле отвечать за учения будет министерство внутренней безопасности и управление тылом. Для управления учениями было создано специальное управление, которое будет координировать работу всех спасательных и правоохранительных служб.