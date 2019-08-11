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11 августа 2019 г.
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В Израиле

Перестрелка на границе с Газой, ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа

время публикации: 06:48 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
На границе с Газой (архив)
На границе с Газой (архив)
На границе с Газой (архив)

Рано утром в воскресенье, 11 августа, на северном участке границы с сектором Газы вооруженный боевик приблизился к пограничному забору и открыл огонь по военнослужащим. В ответ был открыт огонь по террористу.

По оценке военных, стрелявший был ранен или убит.

Вскоре после этого танки ЦАХАЛа обстреляли позиции боевиков ХАМАСа в Газе.

С израильской стороны пострадавших нет.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что угрозы для жителей поселков около границы Газы не было.

Агентство Safa, имеющее офис в Газе, передает, что к востоку от Бейт-Хануна израильскими военными был застрелен вооруженный боевик. Сообщается также, что жители северной части сектора слышали не менее семи взрывов.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет имя убитого боевика: Маруан Халид Насер, 24 года, из Бейт-Хануна.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые вооруженные нападения из Газы, так как именно эта организация с лета 2007 года контролирует сектор.

Напомним, в ночь на 10 августа военнослужащими ЦАХАЛа были ликвидированы четверо боевиков на границе Газы. При них были обнаружены автоматы Калашникова, гранаты и ручной противотанковый гранатомет. Палестинские источники сообщили, что трое из четырех убитых палестинцев являлись "бойцами милиции ХАМАСа, отвечавшими за предотвращение проникновений на территорию Израиля". Затем эта информация была опровергнута неким палестинским чиновником, заявившим, что четверо боевиков покинули ряды ХАМАСа и перешли в "салафитскую организацию".

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что в результате действий военнослужащих был предотвращен очень крупный теракт. Арабские СМИ писали, что израильские военные, по всей видимости, предотвратили похищение израильтян боевиками. Отмечалось, что обезврежена ячейка террористов-салафитов из Дир эль-Балаха.

ХАМАС очень сдержанно комментировал этот инцидент. Представитель ХАМАСа Абдель Латиф аль-Кануа назвал погибших боевиков "представителями палестинской молодежи, разгневанной действиями израильских оккупантов". При этом было отмечено, что речь идет о боевиках, которые действовали "по собственной инициативе и не принадлежали к какой-либо из группировок".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 августа 2019 г.
Руководство ХАМАСа прокомментировало инцидент на границе сектора Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2019 г.
ЦАХАЛ: в результате действий на границе Газы предотвращен тяжелый теракт
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2019 г.
На границе Газы уничтожены четверо боевиков





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Воскресенье, 11 августа 2019 г.
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