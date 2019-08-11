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В Израиле

Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме, есть пострадавшие

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 11:45 блог версия для печати фото
Храмовая гора, 11 августа 2019 года
Храмовая гора, 11 августа 2019 года
Храмовая гора, 11 августа 2019 года

После завершения утренней молитвы на Храмовой горе, начались беспорядки, в ходе которых мусульмане бросали камни в полицейских и скандировали подстрекательские лозунги.

По сообщениям арабских СМИ, полиция применила слезоточивый газ для прекращения беспорядков. Сообщается о задержании нескольких участников столкновений.

По предварительным данным, что в ходе столкновений пострадали десятки участников беспорядков, в том числе несколько несовершеннолетних. Медицинская помощь была оказана четверым травмированным сотрудникам полиции.

Полиция закрыла мечеть Аль-Акса и удаляет молившихся с Храмовой горы. Из пресс-службы полиции передали: "После того, как начались беспорядки и раздались националистические призывы, силы полиции под командованием начальника иерусалимского округа приступили к удалению участников беспорядков с Храмовой горы с целью восстановления спокойствия".

11 августа отмечается исламский праздника Ид аль-Адха. На этом фоне мусульманский вакф объявил о закрытии в период праздника Ид аль-Адха всех мечетей Иерусалима, кроме Аль-Аксы, чтобы не пустить евреев на Храмовую гору в день 9-е Ава.

С утренних часов на Храмовой горе находились десятки тысяч мусульман. Ими были вывешены плакаты "Нет сделке века", "Наши души стремятся к Иерусалиму". Мусульманские паломники вывесили также большой плакат с изображением боевика ХАМАСа, который смотрит в бинокль на Храмовую гору, и бывшего президента Египта Мухаммада Мурси.

Как сообщалось ранее, полиция и политическое руководство страны издали запрет на посещение в день поста 9-го ава Храмовой горы евреями. Позже этот запрет был отменен.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 августа 2019 г.
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