ЦАХАЛ объявил о контроле над третьим туннелем "Хизбаллы"

Во вторник, 11 декабря, командование Армии обороны Израиля объявило об обнаружении на границе с Ливаном еще одного туннеля боевиков "Хизбаллы", предназначенного для диверсий на израильской территории.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что в настоящее время данный туннель находится под контролем израильских военных и не представляет угрозы.

Судя по имеющимся данным, речь идет о третьем туннеле "Хизбаллы", обнаруженном и контролируемом ЦАХАЛом с момента начала операции "Северный щит", начатой 4 декабря.

Об обнаружении первого туннеля было объявлено в первый день операции. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия, расположенной в районе деревни Бинт-Джбейль. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

США заверили Бейрут, что действия ЦАХАЛа не являются враждебными по отношению к ливанскому народу.

"Хизбаллы" почти не комментирует происходящее на ливано-израильской границе. В одном из редких комментариев представителей этой организации утверждалось, что ЦАХАЛ обнаружил не туннели боевиков, а туннели контрабандистов.

Во вторник, 11 декабря, в Москву прибыли представители командования ЦАХАЛа. Помимо прочих вопросов обсуждается тема туннелей "Хизбаллы" на ливанской границе.