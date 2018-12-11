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В Израиле

ЦАХАЛ объявил о контроле над третьим туннелем "Хизбаллы"

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ объявил об обнаружении еще одного наступательного туннеля "Хизбаллы"
ЦАХАЛ объявил об обнаружении еще одного наступательного туннеля "Хизбаллы"
ЦАХАЛ объявил об обнаружении еще одного наступательного туннеля "Хизбаллы"
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 11 декабря, командование Армии обороны Израиля объявило об обнаружении на границе с Ливаном еще одного туннеля боевиков "Хизбаллы", предназначенного для диверсий на израильской территории.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что в настоящее время данный туннель находится под контролем израильских военных и не представляет угрозы.

Судя по имеющимся данным, речь идет о третьем туннеле "Хизбаллы", обнаруженном и контролируемом ЦАХАЛом с момента начала операции "Северный щит", начатой 4 декабря.

Об обнаружении первого туннеля было объявлено в первый день операции. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия, расположенной в районе деревни Бинт-Джбейль. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

США заверили Бейрут, что действия ЦАХАЛа не являются враждебными по отношению к ливанскому народу.

"Хизбаллы" почти не комментирует происходящее на ливано-израильской границе. В одном из редких комментариев представителей этой организации утверждалось, что ЦАХАЛ обнаружил не туннели боевиков, а туннели контрабандистов.

Во вторник, 11 декабря, в Москву прибыли представители командования ЦАХАЛа. Помимо прочих вопросов обсуждается тема туннелей "Хизбаллы" на ливанской границе.

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