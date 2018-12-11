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В Израиле

Теракт в Офре: врачи борются за жизнь младенца, состояние родителей улучшается

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото
Близкие раненых в больнице "Шаарей Цедек"
Доставка раненых в больницу после теракта в Офре. Вечер 9 декабря 2018 года
На месте происшествия. 9 декабря 2018 года

Утром во вторник, 11 декабря, из иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщили о незначительном улучшении состояния здоровья 21-летней Ширы Иш-Ран, находившейся на седьмом месяце беременности и получившей крайне тяжелые ранения в результате теракта в Офре вечером 9 декабря. Она уже дышит самостоятельно и общается с окружающими, но состояние ее остается тяжелым.

Ее сын, появившийся на 30 неделе беременности в результате операции "кесарева сечения", по-прежнему находится в критическом состоянии, отмечают медики.

Состояние отца этого мальчика, 23-летнего Амихая Иш-Рана, получившего ранения средней тяжести, постепенно улучшается. Вместе с женой и ребенком он находится в больнице "Шаарей Цедек".

Хаим и Лиора Сильберштейн, родители раненной женщины, вечером 10 декабря сообщили журналистам: когда врачи позволили им на несколько минут войти в реанимационную палату, их дочь приоткрыла глаза и позвала свою мать. Утром 11 декабря Хаим Сильберштейн рассказал, что за ночь состояние Ширы улучшилось незначительно.

В "Шаарей Цедек" также находятся две 16-летние девушки, получившие легкие осколочные ранения ног.

Один молодой мужчина, получивший легкое ранение ноги, находится в больнице "Адаса Эйн-Керем". Двое легко раненных юношей находятся в больнице "Адаса Ар а-Цофим".

Теракт в Офре

9 декабря около 21:30, террорист или террористы, находившиеся в белом автомобиле, открыли огонь по людям, стоявшим на "тремпиаде" возле поселка Офра. Стрелявшие, по которым был открыт ответный огонь, скрылись. Их автомобиль был обнаружен в деревне Аль-Мазра.

Розыск террористов продолжается. О задержании подозреваемых в совершении этого теракта не сообщалось.



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