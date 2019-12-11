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NEWSru.co.il :: В Израиле11 декабря 2019 г., 22:22

Кнессет утвердил в первом чтении закон о роспуске парламента 22 созыва

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Кнессет утвердил в первом чтении закон о роспуске парламента 22 созыва Кнессет утвердил в первом чтении закон о роспуске парламента 22 созыва

После дебатов, продолжавшихся почти пять часов и в которых приняли участие 60 депутатов, в Кнессете состоялось голосование по закону о роспуске парламента 22-го созыва. За законопроект проголосовали 92 парламентария, воздержавшихся или голосовавших против не было.

В соответствии с регламентом законопроект вернулся в специальную комиссию для его подготовки к голосованию в первом и третьем чтениях. Ожидается, что на эту работу потребуется членам комиссии около часа. В 23:30 пленарное заседание возобновится.

Биньямин Нетаниягу не принимал участия в голосовании. И по словам осведомленных источников, премьер не планирует участвовать и в голосовании за роспуск Кнессета во втором и третьем чтениях.

В "Кахоль Лаван" заявили: если "Ликуд" не явится на голосование в полном составе, то и их депутаты голосовать не будут, это приведет к тому, что закон о роспуске Кнессета не будет утвержден, и выборы состоятся 10 марта, то есть - в день праздника Пурим.

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