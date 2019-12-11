Последний день Кнессета 22-го созыва: третьи выборы почти неизбежны

В среду, 11 декабря, истекает срок, отведенный депутатам Кнессета для сбора рекомендаций на пост премьер-министра.

Если к полуночи ни один парламентарий не представит 61 подпись, то Кнессет 22-го созыва будет автоматически распущен, и в стране объявят третьи парламентские выборы за последний год.

В настоящий момент ситуация, при которой кому-то удается собрать 61 рекомендацию, представляется почти нереальной. Вечером 10 декабря глава фракции "Кахоль Лаван" Бени Ганц и глава фракции "Ликуд" Мики Зоар представили законопроект о роспуске Кнессета и изменении даты выборов. Как сообщалось ранее, выборы в Кнессет 23-го созыва планируется провести 2 марта 2020 года.

Кнессету предстоит за один день утвердить этот законопроект в четырех чтениях, поскольку речь идет о частном законопроекте и потребуется утверждение также в предварительном чтении. В 9:30 организационная комиссия начинает обсуждение законопроекта. Ожидается, что окончательное голосование состоится около полуночи. Депутаты Кнессета от "Кахоль Лаван" и от "Ликуда" получили распоряжение находиться в Кнессете весь день.

10 декабря не предпринимались какие-либо активные шаги для предотвращения новых выборов. Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц вновь призвал Биньямина Нетаниягу отказаться от требования о парламентском иммунитете. "Объяви об этом публично, чтобы у нас появилась возможность сформировать правительство. Ты имеешь полное право защищать свое доброе имя, но делать это должен вне стен парламента", – заявил Ганц. Ответ Нетаниягу не замедлил последовать: "Бени Ганц, прекрати манипуляции. После 80 дней бесплодных бесед, давай потратим еще один день и попытаемся сделать то, что нужно народу Израиля: создадим широкое правительство национального единства".

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман также повторил заявления, которые неоднократно делал в ходе коалиционных переговоров. "Я призываю лидеров "Ликуда" и "Кахоль Лаван" одуматься и использовать оставшееся время для того, чтобы сформировать правительство", – заявил Либерман и вновь пообещал не присоединяться к какому-либо узкому правительству.

В 13:00 состоится заседание фракции НДИ на котором Либерман сделает заявление для прессы. Ожидается, что бывший министр обороны вновь изложит мотивы своих действий и обвинит "Ликуд" и "Кахоль Лаван" в срыве переговоров. Решение Либермана в последний момент предоставить Нетаниягу или Ганцу 61 подпись было бы крайне неожиданным. Однако в "Кахоль Лаван" опасаются, что Либерман в последний момент даст подписи Нетаниягу и предоставит ему возможность еще две недели вести переговоры о создании коалиции.

Несмотря на то, что выборы еще не объявлены, во многих партиях уже говорят о тактике и стратегии предвыборной кампании. 11 декабря состоится встреча министра обороны Нафтали Беннета и бывшего министра юстиции Айелет Шакед. Ожидается, что в ходе этой встречи будет принято решение о том, продолжат ли они баллотироваться вместе. Как сообщила радиостанция "Кан Бет", Шакед взвешивает две основные возможности: остаться сопредседателем "Новых правых", согласившись с тем, что практическое руководство партией осуществляет Беннет, или побороться за должность главы объединенного списка "Байт Иегуди" – "Ихуд Леуми". В политических кругах также циркулируют слухи о контактах между Шакед и Либерманом. "Они провели сотни часов в беседах, но вряд ли это породит союз или совместное участие в выборах", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник, осведомленный о контактах.

Одновременно продолжаются и переговоры между главой "Оцма Иегудит" Итамаром Бен Гвиром и лидерами "Байт Иегуди" – "Ихуд Леуми". По всем опросам, обе партии не проходят электоральный барьер, и их лидеры надеются путем объединения усилий избежать общего провала.

На левом фланге также взвешивают целесообразность союзов. "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь" продолжают находиться в непосредственной близости от электорального барьера. Накануне депутат Став Шафир призвала к совместному участию в выборах. "Пусть мне кто-нибудь объяснит, в чем принципиальная разница между нами и "Аводой"", – заявила она. В настоящий момент Амир Перец возражает против предложения об объединении.





