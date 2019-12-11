Дело об убийстве Таир Рады: прокуратура и адвокаты Задорова смогут ознакомиться с медкартой А.К

Прокуратура обратилась в Верховный суд за разрешением ознакомиться с медицинской картой А.К, хранящейся в психиатрическом отделении больницы "Мизра". Радиостанция "Кан Бет" передала, что запрос был сделан по просьбе адвокатов Романа Задорова, отбывающего наказание по обвинению в убийстве школьницы из Кацрина Таир Рады.

Радиостанция сообщила, что к просьбе адвоката Задорова о пересмотре дела его клиента приложены четыре документа из медкарты А.К., которые ранее не были известны ни полиции, ни прокуратуре, так как на них распространяется врачебная тайна.

Сайт "Мако" написал, что адвокаты А.К. дали согласие на то, чтобы прокуратура и адвокат Задорова ознакомилась с медицинской картой их клиентки, чтобы составить представление о ее состоянии. При этом адвокаты А.К. выдвинули несколько условий: информация о состоянии здоровья их клиентки не должна публиковаться и не должно нарушаться право их клиенты на личную жизнь. При этом адвокаты А.К. подчеркнули, что их клиентка не причастна к убийству.

Впервые имя А.К. всплыло в сериале "Тень правды", который вышел на экраны HOT в 2016 году. А.К., сама выпускница школы "Нофей Голан", где училась Таир Рада, на момент убийства проживала рядом со школой со своим партнером, А.Х., который утверждал, что А.К. призналась ему в убийстве девочки. В сериале также озвучивается версия о том, что А.К. признавалась в убийстве Таир Рады своей соседке по палате в психиатрической клинике. Однако эту версию проверить невозможно, поскольку соседка позже покончила с собой.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако вновь его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, однако в вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Сомнения в виновности Задорова возникают, прежде всего, в связи с тем, что следствием в этом деле, как утверждали адвокаты осужденного, было допущено множество ошибок. Некоторые юристы, общественные деятели и политики высказывались за пересмотр дела Задорова, заявляя, что расследование было проведено небрежно.





