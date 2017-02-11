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В Израиле

В Ашдоде зарезан палестинский араб

время публикации: 06:17 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото

В ночь на субботу, 11 февраля, на улице Мартин Бубер в Ашдоде, недалеко от пляжа Мей Ами, было совершено вооруженное нападение на молодого мужчину, примерно 25 лет.

Пострадавший в критическом состоянии был доставлен врачами скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

В результате нападения мужчина получил крайне тяжелые ножевые ранения, и вскоре врачи констатировали его смерть.

В ходе расследования выяснилось, что убитый был палестинским арабом из Таркумие. Полиция полагает, что мотив нападения был уголовным.

Ведется розыск нападавших.

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