Эксперты: ЦАХАЛ, возможно, сбил иранский "клон" американского БПЛА-невидимки

В ночь на 10 февраля ВВС ЦАХАЛа сбили над израильской территорией беспилотный самолет иранского производства, прилетевший со стороны Сирии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой было показано, как иранский БПЛА был сбит над территорией Израиля, а затем – как был атакован мобильный пункт управления этим самолетом.

Позже армейская пресс-служба опубликовала и фотографии с места падения иранского беспилотного самолета.

По этим кадрам сложно однозначно определить тип сбитого БПЛА. Однако эксперты склоняются к версии, что над израильской территорией был сбит иранский "клон" американского БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel.

Мнения экспертов

Один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиатехники, главный редактор сайта UAV.ru Денис Федутинов заявил редакции NEWSru.co.il: "В начале показанного видео можно заметить аппарат, выполненный по схеме "летающее крыло". По продемонстрированным кадрам, к сожалению, невозможно оценить массогабаритные параметры данного летательного аппарата. Первым делом в данном контексте, конечно, вспоминается иранский клон американского БПЛА RQ-170 Sentinel. Однако речь также может идти и о некоем другом БПЛА меньшей размерности".

Издание Times of Israel приводит мнения нескольких других экспертов.

Эксперт сайта Aviationist Майкл Круикшанк считает, что на видеозаписи ЦАХАЛа показан иранский беспилотник Saeqeh ("Удар молнии"). Под этим названием иранская военная промышленность выпускала несколько летательных аппаратов, в том числе "клоны" RQ-170 Sentinel.

Таль Инбар, израильский авиационный эксперт Института Фишера, согласен с такой версией, но отмечает, что по видео или фотографиям, предоставленным ЦАХАЛом, трудно назвать конкретную версию сбитого иранского беспилотника.

Иранские "клоны" БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel

1 октября 2016 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил беспилотный летательный аппарат, разработанный на основе американского беспилотника, попавшего в руки иранских военных в 2011 году. Тогда же было объявлено, что налажено серийное производство таких БПЛА.

Сконструированный иранскими специалистами ударный БПЛА Saeqeh напоминает американский шпионский беспилотник RQ-170 Sentinel. В иранской версии этот беспилотник может нести до четырех ракет. В Тегеране утверждали, что речь идет об "умных ракетах", способных поражать цели на значительном расстоянии с высокой точностью.

"Продемонстрированный БПЛА, как и RQ-170, выполнен по схеме "летающее крыло", однако новый беспилотник имеет существенно меньшие массогабаритные характеристики. Судя по приведенным кадрам, полагаю, что его взлетная масса составляет несколько сотен килограммов. То есть, он скорее является "одноклассником" БПЛА Corax компании BAE Systems, а отнюдь не Sentinel, – говорил тогда редакции NEWSru.co.il российский эксперт Денис Федутинов. – Аппарат несет оружие (2 пакетами по 2 единицы), которым, по-видимому, являются управляемые авиабомбы местного производства. При этом БПЛА, судя по всему, не имеет шасси, а значит, выполняет взлет при помощи ускорителей, а посадку с использованием парашюта. В этой связи, идея размещения оружия непосредственно под крылом представляется несколько странной с учетом сложностей при посадке. Кроме того, это не вполне соотносится с имеющимися претензиями на малую заметность".

Еще осенью 2013 года командование КСИР объявило, что иранские инженеры создали точную копию беспилотного самолета-разведчика RQ-170. 11 мая 2014-го этот БПЛА вместе с другими беспилотниками "отечественного производства" был продемонстрирован верховному лидеру Исламской республики Ирана аятолле Али Хаменеи. После чего иранские СМИ сообщили, что отныне Тегеран располагает беспилотным самолетом-невидимкой, способным осуществлять длительные разведывательные миссии и наносить удары по кораблям противника. Для наглядности, в демонстрационном зале Аэрокосмического агентства КСИР тогда были выставлены два БПЛА: американский RQ-170, перехваченный иранцами в декабре 2011 года, и его "точная копия", созданная иранскими специалистами. В том же зале были показаны иранские БПЛА "Шахед-129" и "Шахед-125" (иранские военные утверждают, что эти беспилотные самолеты способны находиться в воздухе до 24 часов и преодолевать до 2.000 км). Кроме того, на выставке были представлены иранские радарные системы, комплексы противоракетной обороны, противокорабельные ракеты и т.д. Пресс-служба КСИР особо подчеркивает, что все эти вооружения – иранского производства.

Иранское агентство Fars писало в 2014 году, что копии американского БПЛА RQ-170 будут использоваться иранскими военными против американских кораблей в Персидском заливе. Если американский RQ-170 – только самолет-разведчик, его иранская копия, как утверждал Fars, может также выступать в роли ударного БПЛА-бомбардировщика или БПЛА-"смертника".

Захват иранцами RQ-170 Sentinel

Американский беспилотный самолет-невидимка RQ-170 Sentinel был потерян в декабре 2011 года примерно в 200 км от афгано-иранской границы. Иранцы утверждали, что сумели разобраться в конструкции и наладить производство "копий" этого БПЛА уже менее, чем через полгода после данного инцидента. С этим заявлением тогда выступал генерал Амир-Али Хаджизаде, командующий аэрокосмическими войсками КСИР.

Американские военные заявляли, что RQ-170 не мог быть сбит иранцами: причиной его "мягкой посадки" на территории Ирана стала техническая неисправность. В пользу этой версии свидетельствовало отличное состояние БПЛА. В ответ иранцы выдвинули новую версию: якобы их специалисты по электронной войне сумели взломать компьютерную систему RQ-170 и "заставить" его приземлиться.

Заявление генерала Амира-Али Хаджизаде о способности Ирана "копировать" RQ-170 специалисты называли смехотворными. На Западе уверены: Иран не располагает ни технологиями, ни оборудованием, ни специалистами для производства RQ-170 Sentinel. Кроме того, RQ-170 – это не только сам беспилотник, но и сложный комплекс управления. Один экземпляр БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel стоит около 6 миллионов долларов. Он не предназначен для нанесения ракетных ударов, а его использование в качестве "самолета-бомбы" малоэффективно и не имеет смысла.

Иран многократно заявлял о достижениям своих инженеров в области беспилотной авиатехники. Но до сих пор иранцы провели лишь несколько реальных операций с применением БПЛА. Одной из таких операций было проникновение иранского беспилотного самолета-разведчика в воздушное пространство Израиля со стороны Средиземного моря в октябре 2012 года (этот БПЛА, по всей видимости, был запущен с ливанской территории). Кроме того, летом 2006 года боевики "Хизбаллы" запускали в сторону Израиля несколько беспилотных "самолетов-бомб" иранского производства, которые были уничтожены израильскими ВВС.

В последние годы иранские БПЛА активно использовались в ходе боевых действий в Сирии против вооруженных формирований, оппозиционных режима Башара Асада.

События на сирийско-израильской границе 10 февраля 2018 года

В ночь на 10 февраля ВВС ЦАХАЛа сбили над израильской территорией беспилотный самолет иранского производства, прилетевший со стороны Сирии.

Глава штаба ВВС Израиля, бригадный генерал Томер Бар, заявил, что БПЛА иранского производства, запущенный в сторону Израиля из Сирии, провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит, сообщает телекомпания "Решет". Бар заявил, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.

Вскоре после этого инцидента израильские ВВС атаковали военные объекты в центре Сирии. Сирийские ПВО открыли огонь. Один из самолетов F-16i "Суфа" упал на израильской территории, около домов в поселке Хардуф в Изреэльской долине. Двое пилотов успели катапультироваться, они выжили и доставлены в больницу. Один из пилотов тяжело ранен. Что стало причиной падения самолета, не сообщается.

"Оперативный штаб союзников Сирии" (ОШСС), объединяющий командование иранских сил и "Хизбаллы" на сирийской территории, заявил российскому государственному агентству РИА Новости, что израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, базирующиеся на авиабазе Т-4 в провинции Хомс.

Согласно указанному источнику, эти БПЛА (иранского производства) были уничтожены. Точных сведений о причиненном ущербе не приводится.

ОШСС заявляет, что ЦАХАЛ уничтожил беспилотные самолеты, которые использовались "для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ, в интересах сирийской армии".

Военная авиабаза Тийяс (Т-4), расположенная западнее Пальмиры в провинции Хомс, считается крупнейшей в Сирии. Она многократно использовалась для базирования самолетов, осуществлявших атаки на оппозиционные силы во время гражданской войны в Сирии (2011-2018). На территории этой базы иранский "Корпус стражей Исламской революции" создал специальные ангары для беспилотной авиатехники. Там же базируются сирийские военные самолеты МиГ-25, Су-24 и Су-22, российского производства.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус заявлял, что в результате атаки израильских ВВС были поражены 12 сирийских и иранских военных объектов.

Базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате израильских авиаударов по целям в сирийской провинции Хомс и в районе Риф Димашк (к югу от Дамаска) были убиты шесть человек – военнослужащие армии режима Башара Асада, а также представители группировок, связанных с этим режимом. В публикации утверждается, что среди убитых есть иностранцы. Кроме того, по сведениям SOHR, есть раненые, некоторые из которых находятся в тяжелом или критическом состоянии. SOHR называет несколько целей, по которым были нанесены удары: на окраине авиабазы Т-4 и в районе аль-Байярат (в провинции Хомс), в районе ад-Димас (в северо-западной части провинции Риф Димашк), на границе между провинциями Дараа и Риф Димашк.

Сирийское государственное агентство SANA сообщало, что силы ПВО регулярной армии Сирии атаковали израильские самолеты. В сообщении утверждалось, что в результате действий сирийских ПВО был поражен более чем один самолет. Агентство SANA передавало, что израильские самолеты рано утром в субботу атаковали военную базу в центре Сирии. Дамаск связывает воедино действия американских военных против сил режима Башара Асада и действия израильских ВВС, обвиняя США и Израиль в поддержке "Исламского государства" и других террористических организаций.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что утром в субботу, 10 февраля, сирийские ПВО задействовали против израильских самолетов зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства. По сведениям этого телеканала, при отражении авианалета на военную базу в провинции Хомс по израильским самолетам было выпущено 10 ракет.

Из-за боевых действий на израильско-сирийской границе на короткое время были приостановлены вылеты гражданских самолетов из международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Кроме того, несколько рейсов, прибывавших в Израиль, на короткое время задержали в небе над Средиземным морем. В настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает по расписанию, в обычном режиме.

В связи со сложной обстановкой около границы с Сирией были приостановлены полеты гражданской авиации над северными районами Израиля. Воздушное пространство было временно закрыто к северу от поселка Шфаим (севернее Герцлии).





