Продлено содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ори Ансбахер

В понедельник, 11 февраля, мировой суд в Иерусалиме продлил на 10 дней срок содержания под стражей 29-летнего Арафата Арафайи из Хеврона, подозреваемого в убийстве 19-летней Ори Ансбахер.

10 февраля Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что убийство Ори Ансбахер является терактом (нападением, совершенным на почве национальной ненависти). Это заявление было основано на показаниях подозреваемого.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, посетивший вечером 10 февраля поселок Ткоа, в котором выросла Ори, сообщил ее родителям о выводах, сделанных следователями ШАБАКа.

Несколькими часами ранее состоялся следственный эксперимент, в ходе которого Арафат Арафия воссоздал картину преступления.

В ночь на 10 февраля в Хевроне военные провели операцию, в ходе которой для последующего разрушения был размечен дом Арафата Арафайи. Судебное решение по поводу сноса этого дома пока не принято.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам Арафат ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность. Два года назад он был задержан около входа на Храмовую гору, при обыске у него нашли большой кухонный нож. На допросах тогда Арафайя заявлял, что является сторонником ХАМАСа, он также сообщил, что стремился попасть в тюрьму, "чтобы стать шахидом".

После убийства Ори Ансбахер житель Хеврона Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы) в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) вечером 8 февраля (примерно через сутки после обнаружения тела убитой). Он скрывался в мечети.

Израильские СМИ пишут, что утром 7 февраля Арафат вышел из своего дома в Хевроне, взяв нож. Он прошел на израильскую территорию через деревню Бейт-Джала, граничащую с иерусалимским районом Гило. Затем встретил в безлюдной местности Ори и убил ее, пишут израильские СМИ со ссылкой на следственные органы. На допросе в ШАБАКе задержанный признал вину, но заявил, что не считает свои действия терактом. Были ли у Арафайи сообщники, неизвестно.

Продолжает действовать судебный запрет на публикацию других подробностей расследования.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.