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В Израиле

Стали известны подробности допроса убийцы Ори Ансбахер

время публикации: 11 февраля 2019 г., 20:54 | последнее обновление: 12 февраля 2019 г., 06:58 блог версия для печати фото
Арафат Арафайи
На месте обнаружения тела Ори Ансбахер
Ори Ансбахер

Вечером 11 февраля в СМИ попали некоторые подробности расследования убийства Ори Ансбахер, ставшие известными благодаря протоколам допроса Арафата Арафайи в ШАБАК.

И хотя в отношении большинства материалов расследования этого дела действует судебный запрет на публикацию, выдержки из допроса цитируют многие СМИ.

Телеканал "Кан-11" в центральном выпуске новостей сообщил: в ходе допроса Арафат Арафайи рассказал, что, выйдя из дома утром 7 февраля, он старался избегать мест, где могли быть установлены камеры наблюдения. Он захватил с собой нож, твердо решив, что "убьет еврея".

Он подтвердил, что с Ори Ансбахер не был знаком ранее и случайно встретил ее. По словам террориста, девушка оказывала отчаянное сопротивление.

И хотя террорист утверждает, что у него не было сообщников, эту часть показаний ШАБАК все еще проверяет.

10 февраля Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что убийство Ори Ансбахер является терактом (нападением, совершенным на почве национальной ненависти).

Газета "Гаарец" написала, что и ХАМАС, и "Исламский джихад" воздержались от публикации заявлений в поддержку Арафата Арафайи, как они делали во время других террористических атак. Общество палестинских заключенных не предложило ему юридическую поддержку во время суда, а боевики ФАТХа, отбывающие наказание в израильских тюрьмах за терроризм, не хотели бы, чтобы он отбывал наказание в одной с ними тюрьме. Причиной этого, пишет "Гаарец", стало то, что перед тем, как убить свою жертву, Арафайя ее изнасиловал.

После убийства Ори Ансбахер житель Хеврона Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы) в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) вечером 8 февраля (примерно через сутки после обнаружения тела убитой). Он скрывался в заброшенном здании возле мечети.

11 февраля палестинские СМИ опубликовали записи с камер наблюдения, установленных в мечети, на которых запечатлен обыск, проводимый израильскими военнослужащими. Палестинскими средствами массовой информации этот обыск в мечети был представлен как вопиющее неуважение к мусульманам. Вместе с тем, благодаря записям с камер, спецслужбам Израиля удалось выйти на террориста, сообщил телеканал "Кан-11".

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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