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В Израиле

Опубликованы результаты праймериз в "Аводе", Кабель покидает Кнессет

время публикации: 11 февраля 2019 г., 23:02 | последнее обновление: 12 февраля 2019 г., 06:07 блог версия для печати фото
Ицик Шмули
Став Шафир
Шели Яхимович
ВСЕ ФОТО

Пресс-служба "Аводы" обнародовала предвыборный список в Кнессет 21-го созыва, сформированный в результате внутрипартийных выборов.

Первое место занял Ицик Шмули, второе – Став Шафир, третье – Шели Яхимович, четвертое - Амир Перец, пятое – Мейрав Михаэли, шестое – Омер Бар-Лев, седьмое – Ревиталь Суэйд, восьмое – "Йа-Йа" Финк, девятое – Михаль Биран, а замыкает первую десятку Гаври Бар-Гиль. Депутат Кнессета Эйтан Кабель занял лишь одиннадцатое место.

Этот список не включает Ави Габая (первое место), второе и десятое забронированные места, которые партия предоставила главе партии, а также 11 место, забронированное за генсеком партии Эраном Хермони. После этих кооптаций Эйтан Кабель находится на 15 месте в списке.

В голосовании приняли участие 56.3% избирателей (33.655 человек).

Изначально голосование должно было закончиться в 21:00, однако из-за длинных очередей, глава партии Ави Габай принял решение продлить голосование на 30 минут. Избиратели, пришедшие к месту голосования до 21:30 также получили возможность проголосовать.

Выступая на мероприятии партии "Авода", сразу после публикации результатов голосования, Ави Габай заявил: "Сегодня я больше чем когда-либо горд быть главой партии "Авода". Я хочу сказать всем, кто пришел и проголосовал: я горжусь вами, вы тронули меня своей готовностью прийти и сказать свое слово. Вы доказали, что тяжелой работой можно добиться всего. Тяжелая работа приведет нас к смене власти в стране. Мы будем главной силой в этом процессе, так как у нас лучшая сборная команда в Израиле".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2019 г.
Предварительные результаты праймериз в "Аводе": победу одержал Ицик Шмули





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