Нетаниягу обсудил с президентом Сьерра-Леоне перспективы сотрудничества между странами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился 11 января с президентом Сьерра-Леоне Эрнестом Бай Коромой. Президент Сьерра-Леоне прибыл в Израиль в сопровождении министра иностранных дел, министра сельского хозяйства, министра связи и министра водных ресурсов.

Лидеры двух стран обсудили перспективы визита израильской делегации в Сьерра-Леоне для оказания помощи в области водных ресурсов, телекоммуникации, энергетики и обороны. Также обсуждалась возможность привлечения Израилем других стран для оказания помощи Сьерра-Леоне.

Приветствуя гостя, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Президент Бай Корома, я рад приветствовать Вас и Вашу делегацию в Иерусалиме. Я ценю нашу продолжительную дружбу, начавшуюся в 60-е годы. Нам выпала возможность встретиться в ООН на замечательной презентации израильских технологий в Африке, и Вы выразили заинтересованность в укреплении наших отношений. Я думаю, мы сможем помочь вам не только в выполнении вашей главной задачи – развитии сельского хозяйства, но и в других областях".

Биньямин Нетаниягу отметил, что Израиль с беспокойством следил за тем, как правительство Сьерра-Леоне борется с вирусом Эболы, и что Израиль развернул в этой стране полевой госпиталь, а также предложил дополнительную помощь в области здравоохранения, создав диализный центр в больнице Фритауна.

"Мне также известно, что вы очень пострадали от страшной гражданской войны, и в последние годы восстанавливаете страну, и мы хотим помочь в восстановлении Сьерра-Леоне", - отметил Биньямин Нетаниягу. Свое приветствие глава правительства закончил словами: "Израиль возвращается в Африку, а Африка возвращается в Израиль".

Эрнест Бай Корома, начал свою приветственную речь с выражения соболезнования семьям жертв и пострадавших в автомобильном теракте в Иерусалиме. "Каждый акт насилия, каждое напрасное разрушение жизни и собственности, где бы это ни происходило, требует всеобщего осуждения. В тот час, когда я клеймлю теракт, я верю, что любой спор решается не кровопролитием, а сдержанностью и конструктивным диалогом. Возможно, это долгий, утомительный и болезненный, но в конечном счете, самый надежный путь мирного разрешения конфликтов", - заявил он.

Президент Сьерра-Леоне заявил, что пришло время возродить давнишние братские отношения между странами. "Члены моей делегации и я находимся в Израиле с целью укрепления политических и экономических отношений, установленных нашими предшественниками. Мы находимся здесь в поисках сотрудничества в различных областях, включая социально-экономическую сферу, сельское хозяйство, водные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, оборону и сферу безопасности. Я очень рад, что мне повезло увидеть возможности Израиля. Последние несколько часов мы проводили встречи с представителями различными секторов, мы здесь, чтобы сотрудничать на уровне правительств, а также пригласить представителей израильского частного сектора посетить Сьерра-Леоне и рассмотреть инвестиционные перспективы. Я считаю, что наши страны могут сотрудничать на благо общих интересов в стремлении восстановить наши отношения до того уровня, на котором они находились в период обретения независимости", - сказал Эрнест Бай Корома, он также пригласил Биньямина Нетаниягу посетить Сьерра-Леоне во время его следующего визита в Африку.