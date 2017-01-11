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Внимание, розыск: пропала 14-летняя Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Анастасии Зибицкер, жительницы Беэр-Шевы. Утром 8 января она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Последняя информация о ее местонахождении была получена 9 января.

Приметы разыскиваемой: рост 1,60, стройная, зеленоглазая, русые волосы.

Особых примет не названо.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Зибицкер, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или по телефону полиции в Негеве 08-6462744.

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Среда, 11 января 2017 г.
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