Внимание, розыск: пропала 14-летняя Анастасия Зибицкер из Беэр-Шевы

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Анастасии Зибицкер, жительницы Беэр-Шевы. Утром 8 января она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Последняя информация о ее местонахождении была получена 9 января.

Приметы разыскиваемой: рост 1,60, стройная, зеленоглазая, русые волосы.

Особых примет не названо.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Зибицкер, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или по телефону полиции в Негеве 08-6462744.