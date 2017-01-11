Утверждено к итоговому чтению: сторонников бойкота не пустят в Израиль

Комиссия Кнессета по внутренним делам утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект Бецалеля Смотрича ("Байт Иегуди") и Рои Фолькмана ("Кулану"), разрешающий не пускать в Израиль человека, являющегося сторонником бойкота Израиля.

Согласно законопроекту, человек, выступавший в поддержку бойкота Израиля или работающий в призывающей к бойкоту Израиля структуре, не сможет получить визу или вид на жительство в Израиле (если он не является постоянным жителем или гражданином Израиля).

Вместе с тем, министру внутренних дел будут предоставлены полномочия выдавать визу или вид на жительство по особым соображениям.