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Утверждено к итоговому чтению: сторонников бойкота не пустят в Израиль

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото
Утверждено к итоговому чтению: сторонников бойкота не пустят в Израиль

Комиссия Кнессета по внутренним делам утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект Бецалеля Смотрича ("Байт Иегуди") и Рои Фолькмана ("Кулану"), разрешающий не пускать в Израиль человека, являющегося сторонником бойкота Израиля.

Согласно законопроекту, человек, выступавший в поддержку бойкота Израиля или работающий в призывающей к бойкоту Израиля структуре, не сможет получить визу или вид на жительство в Израиле (если он не является постоянным жителем или гражданином Израиля).

Вместе с тем, министру внутренних дел будут предоставлены полномочия выдавать визу или вид на жительство по особым соображениям.

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