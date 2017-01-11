Хакеры ХАМАС под видом "еврейских девушек" проникли в телефоны солдат ЦАХАЛа

В среду, 11 января, была разрешена к публикации информация о том, что киберподразделению ХАМАС удалось загрузить вредоносный код на мобильные телефоны десятков военнослужащих. Таким образом, ХАМАС получил возможность прослушивать разговоры на военных базах, отслеживать передвижение солдат, а также получать актуальные фотографии с военных объектов.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что для хакерской атаки ХАМАС использовал социальные сети. Создав десятки учетных записей от имени виртуальных женских персонажей, хакеры ХАМАС знакомились с военнослужащими, вступали с ними в переписку, а затем предлагали скачать "мессенджер" для более удобного общения. После установки программы "девушка" исчезала, а террористическая группировка получала полный контроль над телефоном военнослужащего.

"Мессенджер", разработанный программистами ХАМАС, был размещен на сайте, копирующем дизайн известного магазина приложений, в котором для усыпления бдительности жертвы были также размещены десятки других известных аппликаций.

Сайт Ynet указывает, что для завлечения военнослужащих в ловушку хакеры ХАМАСа использовали фотографии реальных девушек, среди которых были израильтянки или еврейки из других стран, собирающиеся в ближайшее время репатриироваться в Израиль.

Вредоносный код, загруженный на аппарат, позволял получить полный контроль над телефоном жертвы. Хакеры террористической группировки могли прослушивать телефонные разговоры, а также разговоры, ведущиеся вокруг военнослужащего на военной базе, наблюдать за его перемещениями, получали доступ к контактам, к служебной информации, а также могли удаленно управлять фотокамерой телефона, сообщает сайт 0404.co.il.

Вредоносное программное обеспечение было обнаружено специалистами по компьютерной безопасности, бойцами киберподразделения ЦАХАЛа и специалистами Общей службы безопасности (ШАБАК).

Известно, что жертвами хакерской атаки стали бойцы боевых частей, солдаты, проходящие службу при штабе, а также резервисты. Точное число зараженных телефонов не сообщается.

Специалисты по компьютерной безопасности в рамках операции "Битва охотников" проверяют подозрения, согласно которому хакерам ХАМАС с помощью вымышленных учетных записей в социальных сетях удалось получить доступ к закрытым группам военнослужащих в Facebook и в WhatsApp.





