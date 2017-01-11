11 января 2017 г.
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В Израиле

Кнессет утвердил в предварительном чтении законы против "Шоврим штика", техников и бумажной рекламы

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:33 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил в предварительном чтении законы против "Шоврим штика", техников и бумажной рекламы

В среду, 11 января, на пленарном заседании Кнессета рассматривались в предварительном чтении несколько частных законопроектов.

Наиболее скандальным стало обсуждение законопроекта Нафтали Беннета, Шули Муалем и Бецалеля Смотрича, позволяющего министру просвещения не допускать в учебные заведения лиц и организаций, деятельность которых направлена против целей системы просвещения или направлена против солдат ЦАХАЛа.

Законопроект, названный в честь организации "Шоврим Штика", был утвержден 51 голосом против 17 (за законопроект проголосовали депутаты коалиции и партии "Еш Атид"). В ходе обсуждения депутаты партии "Мерец" были выдворены из зала заседаний, поскольку перебивали выступавших выкриками из зала.

Также в предварительном чтении были утверждены "закон техников", позволяющий потребителю требовать компенсацию в размере 300-600 шекелей, за опоздание техника, который должен установить или снять установленное оборудование, и законопроект Юлии Малиновской (НДИ), предусматривающий штраф в размере 1,5 тысячи шекелей за размещение на лобовом стекле автомобиля рекламы без согласия владельца автомобиля.

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