Мэрия Иерусалима разрушила 8 строений в квартале, в котором проживал террорист

В среду, 11 января, мэрия Иерусалима разрушила восемь строений, возведенных в квартале Джабль Мукабр без соответствующих разрешений.

По информации сайта Walla News, снесенные строения использовались под магазины и склады стройматериалов.

В мэрии Иерусалима сообщают, что участок земли, захваченный под незаконное строительство, был выделен под образовательные учреждения для детей жителей квартала.

Отметим, что операция по сносу незаконных построек проводилась в районе, в котором проживал террорист Фади аль-Кунбара, совершивший 8 января наезд на группу израильских военнослужащих. В результате его действий погибли четверо военнослужащих и 17 офицеров и солдат ЦАХАЛа были ранены.

Министр внутренних дел Арье Дери распорядился лишить права на проживание в Израиле мать террориста, а также 12 его близких родственников.