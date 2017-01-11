В среду, 11 января, в арабском секторе проходит всеобщая забастовка в знак протеста против сноса девяти незаконных построек в Калансуа. В рамках проводимой забастовки во всех арабских населенных пунктах не работают школы, муниципальные службы, предприятия, не вышли на работу государственные служащие.

Во второй половине дня в Калансуа пройдет демонстрация солидарности с семьями, дома которых были разрушены.

Население Калансуа составляет около 21,5 тысячи человек. Почти все жители этого населенного пункта – арабы-мусульмане.

Предыдущая всеобщая забастовка в арабском секторе проводилась весной прошлого года и была приурочена к так называемому "Дню земли".

В 2015 году такие забастовки проводились в знак солидарности с северным крылом "Исламского движения".





