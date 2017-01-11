11 января 2017 г.
последняя новость: 08:31
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:12 Гигиенистки больничной кассы "Клалит" объявили забастовку
07:48 Приговор сообщнику террориста, убившего американца и ранившего 12 человек в Яффо: 2 года тюрьмы и штраф 18.000 шекелей
07:46 Второй канал: команда Трампа рассматривает возможность перевести в Иерусалим резиденцию посла, оставив посольство в Тель-Авиве
07:20 В арабском секторе проходит всеобщая забастовка
07:18 Медики "Сафари" спасли горного козла, съевшего 1,5 кг полиэтилена
05:58 Прогноз погоды на 11 января: прохладно и малооблачно
23:22 В результате "каменной атаки" недалеко от Бейт-Илита пострадал израильтянин
21:47 10 канал ИТВ: МИД проверяет возможность принять в Израиле сирот из Алеппо
21:18 Медэксперты: иерусалимский террорист был убит солдатами и гражданским лицом
21:02 В Акко выстрелами ранены двое посетителей кафе
В Израиле

В арабском секторе проходит всеобщая забастовка

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
В арабском секторе проходит всеобщая забастовка

В среду, 11 января, в арабском секторе проходит всеобщая забастовка в знак протеста против сноса девяти незаконных построек в Калансуа. В рамках проводимой забастовки во всех арабских населенных пунктах не работают школы, муниципальные службы, предприятия, не вышли на работу государственные служащие.

Во второй половине дня в Калансуа пройдет демонстрация солидарности с семьями, дома которых были разрушены.

Население Калансуа составляет около 21,5 тысячи человек. Почти все жители этого населенного пункта – арабы-мусульмане.

Предыдущая всеобщая забастовка в арабском секторе проводилась весной прошлого года и была приурочена к так называемому "Дню земли".

В 2015 году такие забастовки проводились в знак солидарности с северным крылом "Исламского движения".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2017 г.
11 января в арабском секторе объявлена всеобщая забастовка







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017