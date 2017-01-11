11 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:18 Биньямин Нетаниягу неожиданно приехал на заседание секретариата "Ликуда"
18:43 Дымовая шашка брошена в закусочную на перекрестке Кирьят-Ата
18:16 Возле Отниэля пограничники открыли огонь по автомобилю палестинского водителя
18:01 Нетаниягу обсудил с президентом Сьерра-Леоне перспективы сотрудничества между странами
17:35 Мэрия Иерусалима разрушила 8 строений в квартале, в котором проживал террорист
16:40 Хакеры ХАМАС под видом "еврейских девушек" проникли в телефоны солдат ЦАХАЛа
15:31 Полиция и сотовые операторы будут "окирпичивать" украденные смартфоны
14:20 Пожар в Бат-Яме, погибла пожилая женщина
13:33 Кнессет утвердил в предварительном чтении законы против "Шоврим штика", техников и бумажной рекламы
13:00 Трое арестованных при сносе незаконных построек в округе Биньямин
В Израиле

Биньямин Нетаниягу неожиданно приехал на заседание секретариата "Ликуда"

время публикации: 19:18 | последнее обновление: 19:18 блог версия для печати

В среду, 11 января, Биньямин Нетаниягу неожиданно для всех появился на заседании секретариата партии "Ликуд", которое проходило в комплексе "Кфар-Маккабия" в Рамат-Гане.

На встрече с членами секретариата он впервые лично прокомментировал ведущиеся против него расследования.

Нетаниягу отметил, что, хотя он не может вдаваться в подробности расследования. Однако после того, как он ознакомился с имеющимися в его адрес подозрениями, он может сказать, что "ничего не будет, так как ничего не было".

В среду 11 января, газета "Гаарец" сообщила, что на этой неделе показания в полиции по делу "Нетаниягу-Мозес" дал министр туризма Ярив Левин. По данным издания, полицейские хотели узнать, не пытался ли глава правительства продвигать в конце 2014 и начале 2015 года закон, обязывающий газету "Исраэль а-Йом" взимать плату с читателей. В период, о котором идет речь Левин возглавлял парламентскую комиссию Кнессета и вместе с главой коалиции Зеэвом Элькиным занимался продвижением различных законопроектов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2017 г.
20-й канал ИТВ: Нетаниягу не поедет на инаугурацию Дональда Трампа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2017 г.
О жилье, бюджете и "Кулану". Интервью с министром финансов Моше Кахлоном
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
СМИ: фигурантом "дела 2000" является владелец "Едиот Ахронот" Нони Мозес
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
"Гаарец": в распоряжении полиции аудиозаписи бесед, компрометирующих Биньямина Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2017 г.
Оппозиция обвиняет Нетаниягу в коррупции







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017