Биньямин Нетаниягу неожиданно приехал на заседание секретариата "Ликуда"

В среду, 11 января, Биньямин Нетаниягу неожиданно для всех появился на заседании секретариата партии "Ликуд", которое проходило в комплексе "Кфар-Маккабия" в Рамат-Гане.

На встрече с членами секретариата он впервые лично прокомментировал ведущиеся против него расследования.

Нетаниягу отметил, что, хотя он не может вдаваться в подробности расследования. Однако после того, как он ознакомился с имеющимися в его адрес подозрениями, он может сказать, что "ничего не будет, так как ничего не было".

В среду 11 января, газета "Гаарец" сообщила, что на этой неделе показания в полиции по делу "Нетаниягу-Мозес" дал министр туризма Ярив Левин. По данным издания, полицейские хотели узнать, не пытался ли глава правительства продвигать в конце 2014 и начале 2015 года закон, обязывающий газету "Исраэль а-Йом" взимать плату с читателей. В период, о котором идет речь Левин возглавлял парламентскую комиссию Кнессета и вместе с главой коалиции Зеэвом Элькиным занимался продвижением различных законопроектов.